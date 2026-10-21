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台股走揚，外資終止連10個交易日賣超台股，轉買超9.6億元，新台幣兌美元今（21）日先貶後升，一度貶至32.704元，之後急速回升至32.429元，上下震盪達2.75角，終場收32.488元，升值1.29角，也終止連4個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量20.59億美元。就國際匯市來看，美元指數從101.51反彈，一度來到101.84，目前在101.77附近。亞洲主要貨幣兌美元呈現盤整，其中日圓兌美元從158.39拉回至158.048，韓元兌美元從1322.68拉回至1329.16，之後在1324.66，離岸人民幣兌美元則從6.6739來到6.6795，目前在6.6758盤整。至於新台幣兌美元今日則先貶後升，盤中一度貶破32.7元，來到32.704元，貶值8.7分，但隨著台股走揚，加上央行調節，出口商逢高出脫美元，新台幣上午10點半過後就止貶回升，並迅速升至32.5元，中午暫收32.51元。下午開盤後，進一步升破32.5元，一度來到32.429元，強升1.88角，終場收32.488元，仍升值了1.29角，也終止連4個交易日收貶格局。根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤時的匯價來看，美元指數跌0.02%，歐元兌美元貶0.03%，亞洲主要貨幣日圓兌美元單日也貶0.03%，但其他貨幣都升值，其中新台幣升0.4%最多，韓元升0.19%，新加坡幣升0.02%，人民幣升0.01%。