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台北市長蔣萬安昨接受《新聞面對面》專訪，多名媒體人關注市府團隊用人問題，更直接點名社會局長姚淑文是否應下台？但蔣並沒有正面回應。姚淑文今（21）下午坦言，在社工盜領長者財產案後，曾思考職務適當性，也自請處分，但蔣萬安希望她在位置上將制度建立起來。蔣萬安稍早也表態，目前一定是要求每一位首長堅守崗位，把眼前各項問題解決，且一定把所有工作做到最好。蔣萬安下午出席北市府維護公共安全督導會報，被問到上午質詢時稱11月12日請假部分，他說因應選戰局勢變化，當然會相對應地做出節奏調整，包括邀請盧秀燕、立委和團隊，做整個接下來競選人事規劃。因此一定是全力的團結，爭取所有市民認同，打贏這一場關鍵的選戰。針對選前市府小內閣有無可能改組？尤其點名社會局長姚淑文。蔣萬安說，目前一定是要求每一位首長堅守崗位，把眼前各項問題解決，而且一定是把所有工作做到最好。不過社會局長姚淑文下午出席民政委員會時，坦言對於社工盜領長者財產案，她曾對於自己職務的適當性，她有向蔣萬安自請處分跟請辭，但蔣希望她在位置上先將制度建立起來，她對於任內發生的所有事情都深感抱歉，她也有自己的想法在，在還在任的一天都會好好努力把事情做好。