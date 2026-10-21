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外送工會憂平台壟斷壓低報酬

▲外送工會反對Grab收購foodpanda台灣業務，憂平台整併衝擊外送員報酬，公平會禁止結合，工會表態支持，仍呼籲嚴審未來買家。（圖／資料照片）

外送平台掌握大量定位資料

東南亞外送平台Grab收購foodpanda台灣業務案，公平交易委員會今（21）日正式宣布禁止結合，這樁6億美元（約新台幣190億元）的併購案宣告破局。對此，，認為有助於避免外送市場過度集中，保障外送員報酬、商家及消費者權益，同時提醒大型外送平台掌握大量用戶定位資訊，相關併購案也應審慎評估國家安全風險。全國外送產業工會理事長陳昱安表示，肯定公平會聽取基層外送員心聲，並透過經濟分析與產業調查，辨識大型平台結合可能帶來的競爭問題。工會也透露，菲律賓外送工會日前跨海聲援反對併購，並示警跨國平台整併可能衍生單方面調降報酬、加強演算法控制，以及削弱勞工談判權等問題。台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪指出，外送平台每天蒐集大量即時定位資訊、物流動態及民眾生活軌跡，具有數位基礎設施的戰略特性，認為跨國併購除了市場競爭，也應重視資料安全及地緣政治風險。至於後續發展，聯盟與工會指出，foodpanda母公司仍可能尋求其他買家，併購案遭否決不代表市場整併風險消失。未來將持續追蹤交易動向，並與國際工會保持聯繫，以最高標準檢視潛在買家，呼籲公平會持續把關市場競爭、勞動權益及消費者利益。