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肯亞爆首例伊波拉境外移入病例 烏干達無新增個案

近日奈及利亞出現首起伊波拉病例，患者從烏干達入境。根據世界衛生組織（WHO）、肯亞及奈及利亞官方資料顯示，2國皆出現首起伊波拉病毒感染。而基於目前國際伊波拉疫情發展主要侷限於剛果民主共和國（DRC），疾管署今（21）日表示，維持DRC國際旅遊警示等級第三級警告（Warning）。疾管署副署長林明誠今日表示，根據WHO官方資料顯示，肯亞及奈及利亞2國皆出現首起邦迪布焦伊波拉病毒感染（BVD）境外移入病例，其中肯亞續傳有首例境外移入個案後引發接觸者陸續發病疫情。基於目前國際伊波拉疫情發展主要侷限於剛果民主共和國（DRC），疾管署維持該國國際旅遊警示等級第三級警告（Warning）。疾管署呼籲，國人應避免前往當地所有非必要旅遊，並將持續密切監測國際伊波拉疫情發展。林明誠指出，依據WHO資料顯示，奈及利亞個案為女性，近期有烏干達旅遊史，今年10月3日抵達奈及利亞後，於10月7日發病，10月11日至首都阿布加一間私人醫療機構就醫，並於10月20日經實驗室檢驗確認感染BVD，目前隔離治療中。WHO表示，個案可能感染來源、完整旅遊史及暴露史仍持續調查中，該國衛生當局已匡列44名接觸者進行健康監測追蹤，並加強相關醫療機構感染預防與控制措施。肯亞則於10月6日公布首例境外移入病例，曾有DRC旅遊史，自該名個案後截至10月20日累計9例確定病例，新增病例均與首例個案具明確流行病學關聯，且均於隔離檢疫期間發病被發現，包括近親、醫療照護人員及清潔人員，目前尚無證據顯示疫情擴散至已知接觸者以外社區。另烏干達於今日表示，該國目前無新增伊波拉病毒感染確定病例。疾管署說明，經綜合評估目前肯亞、奈及利亞疫情規模、傳播型態、雙方國家人民往來、各國防治應變作為及WHO相關風險資訊，此波疫情對我國整體威脅風險仍低，故暫不調升該兩國國際旅遊疫情建議等級。疾管署指出，除了上述新爆發疫情國家外，DRC疫情持續，截至10月18日累計9552例確定病例，其中4602例死亡、2550例康復，致死率48.2%；疫情已擴及8個省份、66個衛生區，近期新增1受影響省分（北烏班吉省North Ubangi），有地理區持續擴大情形。由於該省與中非共和國接壤，後續跨境傳播風險仍須密切監測。WHO表示，隨DRC疫情持續發展及跨境移動頻繁，鄰近及區域國家仍面臨境外移入傳播風險，建議各國持續強化疾病監測、疑似病例快速調查、實驗室檢驗量能、接觸者追蹤、醫療機構感染管制及入境點監測等相關應變整備。疾管署說，考量國際旅遊往來頻繁及交通便利，仍無法完全排除境外移入病例之可能性，將持續密切監測WHO及各國疫情發展與相關風險評估，並視國際疫情變化，滾動調整防疫措施及國際旅遊疫情建議，以維護國人健康安全。