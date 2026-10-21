薔琵颱風路徑西修且北轉放慢，中心有更接近台灣的趨勢，中央氣象署預報員張承傳表示，今（21）日深夜至明（22）日凌晨，預估將發布海上颱風警報，明天中午也將發布陸上颱風警報，周五（10月23日）風雨對台灣影響最大，北部、東半部、台中山區有大雨或豪雨，北部山區甚至有豪雨等級以上雨勢。
強烈颱風薔琵，今（21）日下午，位置在鵝鑾鼻東南東方910公里處，以每小時19公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒58公尺（每小時209公里），瞬間最大陣風每秒73公尺（每小時263公里），七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑120公里。
薔琵路徑西修 周五最靠近台灣
張承傳指出，薔琵颱風今明兩天持續偏西北移動，明天抵達台灣東部外海後逐漸北轉，周五、周六從台灣東北方外海通過，由於最新預測路徑較先前明顯向西修正，且北轉時間點拉長，颱風中心可能離陸地更近。
張承傳說明，雖然目前薔琵仍維持強烈颱風等級，但未來周遭環境並不有利於繼續發展，包括海溫變低、風切變大等，強度預估會逐漸減弱，研判颱風周五最靠近台灣時，將會來到「中度颱風上限」的強度。
薔琵周五、周六風雨最劇烈 北北基桃、宜花防豪雨
張承傳指出，明天受東北季風、薔琵颱風外圍環流影響，北部、宜蘭有局部大雨，周五至周六上半天，颱風影響最劇烈，北北基桃、宜花、中部山區可能出現大雨和豪雨，北部山區甚至有豪雨等級以上雨勢，周六下半天颱風離開後，降雨才將逐步趨緩。
氣溫方面，今明兩天北部、東北部降溫，明天白天高溫只有23至24度，周四、周五中部以北、東北部高溫25至28度，周六進一步回升到30度左右，東半部則受到沉降作用影響，局部地區高溫可能達36度。
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張承傳指出，薔琵颱風今明兩天持續偏西北移動，明天抵達台灣東部外海後逐漸北轉，周五、周六從台灣東北方外海通過，由於最新預測路徑較先前明顯向西修正，且北轉時間點拉長，颱風中心可能離陸地更近。
張承傳說明，雖然目前薔琵仍維持強烈颱風等級，但未來周遭環境並不有利於繼續發展，包括海溫變低、風切變大等，強度預估會逐漸減弱，研判颱風周五最靠近台灣時，將會來到「中度颱風上限」的強度。
張承傳指出，明天受東北季風、薔琵颱風外圍環流影響，北部、宜蘭有局部大雨，周五至周六上半天，颱風影響最劇烈，北北基桃、宜花、中部山區可能出現大雨和豪雨，北部山區甚至有豪雨等級以上雨勢，周六下半天颱風離開後，降雨才將逐步趨緩。
氣溫方面，今明兩天北部、東北部降溫，明天白天高溫只有23至24度，周四、周五中部以北、東北部高溫25至28度，周六進一步回升到30度左右，東半部則受到沉降作用影響，局部地區高溫可能達36度。