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28小時沖繩快閃！盧秀燕坦言睡不飽 選戰、市政兩頭燒

忙到睡眠不足仍不喊累！盧秀燕上車後補一句笑翻

台中市長盧秀燕近兩個月幾乎每逢週末就往外縣市跑，忙著替國民黨候選人輔選，前天才宣布接下台北市長蔣萬安競選總部主委，隨即飛往日本沖繩快閃。今天返台被問到身兼多職是否分身乏術，她坦言確實睡眠不足，但只要「每樣都能達到設定的目標，辛苦一點沒關係」。話才說完，上車前還不忘幽默補上一句「目前黑眼圈還沒跑出來！」盧秀燕從娘家基隆出發，近兩、三個月來頻頻利用週末假日跨縣市輔選，足跡從北部一路延伸到高雄，花蓮、台東跑透透，甚至搭機前往澎湖。有時一天安排多達4場輔選行程，連隨行幕僚都快忙到腦袋當機，她卻依舊神采奕奕，展現十足行動力。原以為隨著選戰逐漸升溫，盧秀燕近期將回防台中，專心替自家候選人站台，幕僚總算能暫時喘口氣，沒想到她接連擔任台中市長參選人江啟臣、議長張清照的競選總部主委後，又接下蔣萬安競總主委一職，一人扛起多個輔選重任。這回赴沖繩短短28小時，除了替66對新人主持「空中婚禮」，還安排拜會當地縣市政府，了解海島觀光經濟發展模式，行程同樣滿檔。因此，盧秀燕今天一落地，媒體第一個問題就是「市長28小時快閃沖繩，會不會累？」她笑著回答「為台中市服務，一點都不會累。」隨後分享此行成果，指出沖繩縣知事上個月才剛上任，這次拜訪讓雙方有進一步接觸與認識的機會，也建立未來合作管道，「我覺得滿好的」。談完市政與沖繩行程，媒體接著追問她身兼多職，是否覺得分身乏術。盧秀燕則將焦點拉回選戰，坦言「操兵符只剩一個多月，時間確實是不夠用」，但她認為，寧願自己辛苦一點也沒關係，只要每項工作都能達到預定目標就值得。除了忙著替候選人操盤，盧秀燕也強調，台中市政同樣進入關鍵階段，自己會一路拚到最後一刻，「到最後一分鐘、一秒鐘，我一定全力以赴」。從選舉布局到市政工作，她都不打算鬆懈。直到談話尾聲，盧秀燕沒有「問A答B」。坦言想把每一項工作都做到盡善盡美、希望每一項任務都能成功，「確實是非常非常辛苦，睡眠不足」，隨即又強調，只要最後能達成目標，一切辛苦都值得。受訪結束後，盧秀燕朝機場外的公務車走去，她像是突然想到什麼，坐上車後意猶未盡地隔著車窗，補了一句「不過還好！目前黑眼圈還沒跑出來。」為緊繃的選戰行程增添幽默感。