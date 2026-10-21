我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台東縣長參選人、台東縣議長吳秀華家族涉及的「東映渡假村」農路開發案持續延燒，其胞兄、前台東縣長吳俊立昨（20）日遭檢調搜索約談，檢方複訊後聲請羈押，法院今（21）日裁定500萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。對此，吳秀華回應，尊重司法，但也期待司法不要受到政治因素干擾，強調選舉腳步不會因此停下，仍會按照原定規劃，「一步一腳印地走完這個選舉」。本案起因於無黨籍台東縣議員林參天今年5月在議會質詢時揭露，台東建和地區原本僅3公尺寬的農路，被擴建至9至15公尺，不僅涉及國有土地，且道路直接銜接吳秀華家族投資的「東映渡假村」預定基地，質疑縣府動用公費改善道路，涉嫌圖利特定業者。檢調介入調查後，陸續搜索約談多名縣府官員及地方人士，其中3人已遭羈押禁見，副議長林琮翰則於本月15日以100萬元交保。檢調昨日上午再度發動搜索，前往吳俊立住家及家族辦公室等處，並在吳俊立抵達台東豐年機場時，將他從候機室帶回偵訊。檢方複訊後認為有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押，法院今日下午裁定500萬元交保，並限制出境、出海及施以科技監控，詳細涉案情節仍待司法進一步釐清