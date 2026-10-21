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聞民調結果「奇上加奇」 謝龍介痛批：侮辱選民

陳亭妃感謝台南人支持：力拚400年來首位女市長

地方大選倒數不到40天，六都選情逐漸升溫，《新台灣國策智庫》今（21）日公布台南市長選舉民調，民進黨參選人陳亭妃支持度達59.4%，大幅領先國民黨參選人謝龍介的22.6%，雙方差距達36.8個百分點。對此，謝龍介公開質疑民調機構是「奇奇怪怪的單位」；陳亭妃則感謝市民支持，強調要找回台南的光榮與驕傲。謝龍介表示，該單位在過去幾年幾乎沒做過選舉民調，現在突然冒出來，相信市場上不少專業人士看了也會覺得「非常奇怪、特殊」；他提到，信民協會才剛公布北部民調，很多人就覺得非常誇張了，如今又有「這些奇奇怪怪的單位」接連發布南部民調，讓謝龍介直呼：「奇上加奇！」謝龍介認為，選舉期間各種招數都可能出現，但想直接把民調結果轉化成民心，恐怕沒那麼容易，「這是在侮辱選民！」他強調，相信大多數理性的選民心中自然有一把尺，都非常清楚相關民調究竟是怎麼一回事。相較於謝龍介的強硬回應，陳亭妃則是先感謝台南市民的支持，並強調接下來最重要的工作，就是把支持力量轉化為實際選票。她表示，選戰進入最後階段後，團隊將用盡全力掃街拜票，持續爭取市民認同。熱愛騎自行車的陳亭妃也預告，將透過「鐵馬行動」展現正能量，盼望每位市民都能在11月28日走出家門、投下神聖一票。她呼籲支持者集中選票，力拚成為台南400年來首位女市長，並以找回台南的光榮與驕傲為訴求，向選民爭取最後支持。