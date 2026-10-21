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中國「第三空間」文化

台灣星巴克官網日前公告最新客製化飲品調整方案，未來只要點去冰或者少冰要補滿牛奶或飲料必須加收15元，新措施上路之後引爆反彈聲浪。無獨有偶，中國星巴克也宣布將推出新規，明（22）日起將實施「消費入座」規則，同樣引發部分中國民眾反彈，認為這樣少了「人情味」。綜合中國媒體報導，中國星巴克表示，10月22日起，星巴克將在全中國門市開始施行消費入座，並會在門市擺放相關提示牌。中國星巴克強調，在實際的營運過程中，會為夥伴提供統一的服務指引和必要支持，會遵循友善、溫暖的溝通原則，妥善處理顧客的合理突發需求和特殊情況。中國星巴克指出，如遇到孕婦、行動不便者等需要協助的顧客，將優先給予協助。規則清晰，但執行會保有溫度，「人文關懷始終是我們的應有之義，我們將持續投入資源改善門店體驗，並與顧客共同創造和維護第三空間的美好體驗」。不像台灣民眾一直都是習慣有消費才會入座，中國有所謂「第三空間」概念，像是辦公室之間、商場走廊裡那些不消費也能坐一坐的免費椅子，許多商家的戶外座位也被視為具有某種公共性，因此並不是一定要消費才能入座，中國星巴克過去也以開放的「第三空間」作為品牌特色，主張可以無壓力在店裡放鬆社交，但因此也衍生了許多民眾未消費卻在店內久坐蹭冷氣的亂象。中國星巴克宣布實施新規後，部分中國民眾批評認為此舉寒了「第三空間」該有的人情味、丟掉了善待潛在消費者的初心，並質疑新規上路後恐將衍生許多紛爭。但也有許多中國網友表達支持，紛紛在相關報導底下留言說「不消費佔座的人太多了，人家店面也是要租金的」、「一堆老阿姨叔叔不喝咖啡在人家店裡蹭著空調霸占著座位，對人家消費者很不公平」。