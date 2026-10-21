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選舉進入倒數階段，高雄市長陳其邁受訪時被問及將來輔選規劃，打趣稱自己現在是「亡命之徒」沒有什麼負擔，小雞們做得好的會幫忙推薦「做得不好的自己要小心，有啦他們都表現不錯，開玩笑的」。至於市長參選人賴瑞隆選情，認為是還算穩定，而且倒吃甘蔗、漸入佳境，更稱「看能不能選舉的時候瘦一點會比較好」。陳其邁被問及輔選規劃時表示，自己最重要的事情還是要市政工作顧好，讓市政能夠順利運行，這才是最重要的，如果假日加上選舉逼近，也必須盡到黨員的責任，還是要輔選。看小雞選舉的狀況怎麼樣再強化。更打趣稱自己現在是「亡命之徒」沒有什麼負擔，小雞們做得好的會幫忙推薦，「做得不好的自己要小心，有啦他們都表現不錯，開玩笑的」。至於賴瑞隆選情，陳其邁認為還算穩定，而且是倒吃甘蔗、漸入佳境，但是希望他能再繼續努力，直接面對選民是最好的競選行程，更稱「看能不能選舉的時候瘦一點會比較好，不然看他比我身材還是差很多，開玩笑的」。現在就是希望母雞帶小雞，自己就在旁邊敲邊鼓，以前選舉都是他們在抬轎，現在輪到他們坐轎，「我現在是抬轎，就做好轎夫的工作」。