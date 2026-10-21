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中華職棒37年台灣大賽G4今（21）日持續在臺北大巨蛋進行，賽前0勝3敗的中信兄弟交手取得「聽牌」優勢的味全龍。兄弟今日面臨「背水一戰」，力拚從G4起拉出4連勝逆轉奪冠。兄弟總教練平野惠一賽前公布打線後，罕見公開賽前與選手的對話，他坦言在中職要「讓3追4」很難，但他想要創造歷史，成為中職史上第一隊，「我也很想要證明，直到最後絕不放棄。只要你不放棄，就一定會有好事發生。」兄弟前役0：6不敵龍隊，在系列賽吞下3連敗，落入0勝3敗的絕對劣勢，若今日仍無法反擊，今年球季將直接結束。回顧台灣大賽歷史，共有9次前3戰打完3勝0敗的紀錄，最終9次都完成封王，奪冠率百分之百，因此對兄弟來說，今日開始挑戰「讓3追4」，可以說是「不可能的任務」。前役賽後兄弟總教練平野惠一信心喊話，今日起要拉出4連勝。今日賽前宣布完打線後，平野將「讓3追4」的難度，與日本高中棒球做對比，「比起高中棒球要在地區大會連贏9場才能進入甲子園，我們接下來要4連勝逆轉奪冠，我覺得沒有問題。」被問到賽前是否有跟全隊開會，平野罕見公開分享談話內容，「我知道要在中職0勝3敗的情況下逆轉奪冠機率非常低，但我們就是要去創造歷史，要成為中職歷史上第一個達成大逆轉的球隊。」平野進一步表示，希望能跟現有的陣容再多打4場比賽，「希望能跟這些夥伴繼續打球，多一場也可以，這就是我們賽前開會的內容。」平野認為，運動帶給社會的影響力巨大，「我也很想要證明，直到最後絕不放棄。只要你不放棄，就一定會有好事發生。」他強調，身為職業棒球，必須要傳遞這樣的精神給大家知道，「這是一件很重要的事情，結果是自然而然會跟著來。」第一棒：張仁瑋（三壘手）第二棒：張士綸 （二壘手）第三棒：曾頌恩（右外野）第四棒：王威晨 （指定打擊）第五棒：宋晟睿（中外野）第六棒：詹子賢（左外野）第七棒：江坤宇（游擊手）第八棒：高宇杰（捕手）第九棒：黃韋盛（一壘手）先發投手：鄭浩均第一棒：李凱威（二壘手）第二棒：郭天信（中外野手）第三棒：張政禹（游擊手）第四棒：劉基鴻（三壘手）第五棒：朱育賢（一壘手）第六棒：陳子豪（左外野）第七棒：劉俊緯 （指定打擊）第八棒：林辰勳（捕手）第九棒：曾聖安（右外野手）先發投手：黃暐傑