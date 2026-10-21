從AI餐飲管理、企業午餐平台到智慧無人養殖船，食農科技正逐步在實際營運中展現商業價值。好食好事加速器昨(10/20)在台北101舉辦第九屆Demo Day，以「FOOD / EVOLVED｜科技之勢 未來之食」為題，集結16組來自台灣、新加坡及香港的食農科技新創，展現AI供應鏈、智慧農漁、循環材料與食品健康創新的市場應用成果，吸引上百人參與。
由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會自2018年起推動加速器計畫，至今邁入第九屆，累計扶植102家飲食、農業及永續領域新創，持續營運比率達94.1%；近兩年參與計畫的新創中，44.4%於結業後成功募資，展現團隊持續經營與獲得資本支持的能力。
本屆焦點團隊中，「快帶科技」運用AI整合Google Maps跨門市評論，協助連鎖餐飲品牌掌握顧客反饋與營運表現，產品推出半年即簽下六家知名餐飲品牌；「初茶弁飯」以O2O平台整合商辦企業訂餐、餐飲品牌及配送服務，累計服務突破150萬人次；新加坡團隊「Farmio」以AI智能體整合食品供應鏈的訂單、庫存與物流管理，首12個月以五人團隊服務逾1,600家企業客戶，創造600萬美元營收。
另外，團隊中的「豐漁水產」由航太工程師返鄉投入智慧養殖設備開發，以無人養殖船協助業者降低約70%人力投入，並獲得2026年創業綻放競賽「院長獎」肯定。這些團隊分別從餐飲營運、企業訂餐、食品供應鏈及農漁生產切入，展現科技提升產業效率的具體成果。 本次Demo Day亦安排「好食好事 × 王道銀行創業女王競賽」特別環節，延續雙方今年推動的女性創業支持計畫。
王道銀行於現場頒發創業投資金予「開康普茶（Kai Kombucha）」團隊，支持其持續拓展市場與企業成長。同時，全球具指標性、兼具投資與產業研究影響力的食農科技創投 AgFunder 亦參與本屆 Demo Day，並來台分享全球食農科技投資與市場趨勢，帶來國際資本端對產業發展及亞洲市場的觀察。 好食好事基金會執行長林薇真觀察，近年企業與投資人對創新技術的評估愈來愈務實。技術即使具備創新性，仍可能因成本過高、缺乏穩定客戶或難以規模化而面臨商業挑戰。如今，企業更關心新技術能否改善成本結構、提升營運效率，以及創造持續且穩定性之營收。
從今年的產業觀察與團隊發展，也能看見兩大創新方向：「供應鏈智慧化」聚焦既有產業的成本優化與效率提升；「飲食創新」則結合新技術及健康機能需求，讓既有食品延伸至不同客群與消費情境。技術能否回應產業需求，並創造企業願意持續付費的價值，已成為食農新創拓展市場的重要條件。
好食好事加速器營運總監張正瑜表示，今年加速期間累積促成350次產業媒合，其中50%為國際產業對接。透過拓展美國、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等市場網絡，好食好事持續為團隊鏈結海外產業資源，尋找通路與商業合作機會。
▮關於好食好事 HAOSHi
好食好事成立於2017年，致力推動更透明、更健康、更永續的食農產業發展。旗下好食好事加速器專注飲食及農業供應鏈科技與食品創新，累計輔導逾百家新創，透過業師輔導、企業媒合、場域驗證及國際市場合作，協助團隊推進商業發展。
官方網站：www.haoshi.global
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本屆焦點團隊中，「快帶科技」運用AI整合Google Maps跨門市評論，協助連鎖餐飲品牌掌握顧客反饋與營運表現，產品推出半年即簽下六家知名餐飲品牌；「初茶弁飯」以O2O平台整合商辦企業訂餐、餐飲品牌及配送服務，累計服務突破150萬人次；新加坡團隊「Farmio」以AI智能體整合食品供應鏈的訂單、庫存與物流管理，首12個月以五人團隊服務逾1,600家企業客戶，創造600萬美元營收。
另外，團隊中的「豐漁水產」由航太工程師返鄉投入智慧養殖設備開發，以無人養殖船協助業者降低約70%人力投入，並獲得2026年創業綻放競賽「院長獎」肯定。這些團隊分別從餐飲營運、企業訂餐、食品供應鏈及農漁生產切入，展現科技提升產業效率的具體成果。 本次Demo Day亦安排「好食好事 × 王道銀行創業女王競賽」特別環節，延續雙方今年推動的女性創業支持計畫。
王道銀行於現場頒發創業投資金予「開康普茶（Kai Kombucha）」團隊，支持其持續拓展市場與企業成長。同時，全球具指標性、兼具投資與產業研究影響力的食農科技創投 AgFunder 亦參與本屆 Demo Day，並來台分享全球食農科技投資與市場趨勢，帶來國際資本端對產業發展及亞洲市場的觀察。 好食好事基金會執行長林薇真觀察，近年企業與投資人對創新技術的評估愈來愈務實。技術即使具備創新性，仍可能因成本過高、缺乏穩定客戶或難以規模化而面臨商業挑戰。如今，企業更關心新技術能否改善成本結構、提升營運效率，以及創造持續且穩定性之營收。
從今年的產業觀察與團隊發展，也能看見兩大創新方向：「供應鏈智慧化」聚焦既有產業的成本優化與效率提升；「飲食創新」則結合新技術及健康機能需求，讓既有食品延伸至不同客群與消費情境。技術能否回應產業需求，並創造企業願意持續付費的價值，已成為食農新創拓展市場的重要條件。
好食好事加速器營運總監張正瑜表示，今年加速期間累積促成350次產業媒合，其中50%為國際產業對接。透過拓展美國、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等市場網絡，好食好事持續為團隊鏈結海外產業資源，尋找通路與商業合作機會。
▮關於好食好事 HAOSHi
好食好事成立於2017年，致力推動更透明、更健康、更永續的食農產業發展。旗下好食好事加速器專注飲食及農業供應鏈科技與食品創新，累計輔導逾百家新創，透過業師輔導、企業媒合、場域驗證及國際市場合作，協助團隊推進商業發展。
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