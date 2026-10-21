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▲瞬間風速每秒85公尺！強颱薔琵逼近石垣島（圖／截自日本氣象協會）

▲瞬間風速每秒85公尺！強颱薔琵逼近石垣島（圖／截自日本氣象協會）

今年第29號颱風「薔琵」（日本稱第30號颱風「チャンパー」）威力驚人，中心氣壓降到900百帕，強度已經達到巔峰。日本氣象協會「tenki.jp」21日報導，薔琵預計23日到24日接近沖繩先島諸島，之後可能轉向東北逼近九州；加上秋季鋒面在週末轉趨活躍，九州24日大範圍地區恐出現達到警報等級的暴雨。根據日本氣象廳21日下午3點的資料，薔琵是「大型」且「猛烈」等級的颱風，正從菲律賓東方往西北移動，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒60公尺，最大瞬間風速更上看每秒85公尺。從日本向日葵氣象衛星的雲圖中，可以清楚看見颱風眼，顯示強度正處於巔峰。依照最新預測路徑，薔琵22日將以猛烈的強度移動到沖繩南方，23日到24日左右接近先島諸島，屆時仍維持非常強的強度。24日進入東海後，薔琵會逐漸從北北東轉向東北，預計26日在對馬海峽附近轉變為溫帶氣旋。日本氣象新聞（Weathernews）指出，先島諸島23日前後最大瞬間風速可能達到每秒40到50公尺，海面也將出現狂浪。5天內進入暴風圈的機率，石垣島約94%、與那國島約89%、宮古島約72%，沖繩本島則只有5%到8%。除了颱風本身，日本本土也要提防颱風和鋒面的雙重夾擊。tenki.jp分析，目前通過北海道附近、伴隨鋒面的低氣壓，22日將往南移動，之後會在本州附近再度滯留。隨著薔琵北上，滯留的秋季鋒面可能變得更加活躍，因此即使颱風還沒靠近，九州和本州也可能先下起大雨。tenki.jp指出，24日（週六）九州大範圍地區有發布暴雨警報的風險，25日（週日）山陰和北陸地區發布暴雨警報的可能性也屬中等。週末起日本海沿岸雨量將明顯增加，太平洋沿岸也可能出現強降雨。不過，薔琵後續的路徑仍有不確定性。日本氣象廳預報顯示，26日的預報圓範圍很大，從種子島、屋久島一路涵蓋到朝鮮半島。Weathernews分析，各家預報模式雖然都認為颱風會北轉，但北轉的時間點不同，AI模式預測較早北轉，傳統物理模式則傾向颱風更靠近亞洲大陸沿岸；颱風也可能減速，讓影響時間拉長。對台灣來說，日本氣象廳預測24日左右薔琵會在台灣北方附近，和台灣中央氣象署預估「22日晚間到24日清晨最接近台灣」的時間吻合。氣象署預估最快21日深夜發布海上颱風警報，22日下午到晚間發布陸上警報，北部、東北部和北部山區要嚴防豪雨。近期計畫前往沖繩、石垣島、宮古島的旅客，23日到24日的航班和船班很可能受到影響；前往九州的旅客也要留意週末的天氣變化，出發前務必確認最新資訊。