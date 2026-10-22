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▲「甲山林星河帝寶」訂簽僅需3%、56萬起，購入花園泳池2房，工程期規劃4期支付，每期也僅3%。（圖／星河帝寶提供）

▲「甲山林星河帝寶」住宅為房市主流坪數15~30坪 ，千坪大基地規劃25米露天泳池，超越同區規格。（圖／星河帝寶提供）

▲位居仁義重劃區核心，「甲山林星河帝寶」下樓緊鄰全聯旗艦店，日常採買極為便利。（圖／星河帝寶提供）

AI產業巨頭輝達（NVIDIA）進駐北士科，串聯大台北科技走廊的產業紅利，預計吸引高達6萬名常駐就業人口，推升周邊居住剛性需求、帶旺同區房市！不過面對北士科的高房價，科技新貴、首購族，以及為子女買房的置產族，將目光轉向重陽橋一橋之隔、房價僅需「1/2價」的三重仁義重劃區，距離輝達總部僅10分鐘車行距離，成為AI科技家庭提前佈局的補漲潛力重劃區，其中像是區域指標案「甲山林星河帝寶」，就成為卡位AI資產增值紅利的高CP值首選。而其中最大的優勢，莫過於一橋直達台北市區的絕佳地理位置，開車約10分鐘即可輕鬆串聯北士科，3分鐘上國道連通內湖科技園區與大直重劃區，快速銜接士林與圓山商圈，完美的滿足高科技產業人才對「低時間成本、高效通勤」的居住需求，打造大台北科技走廊的核心生活圈。不僅如此，仁義重劃區整體街廓整齊，緊鄰成熟水岸商圈與優質學區，下樓即享便利採買與舒適居住環境，另外，「星河帝寶」是由品牌建商甲山林操刀，規格上提升至抗震六級防護強度，並推出遠超業界標準的「10年防水保固」，讓首購族買得安心。甚至以千坪地王之姿，打造區域稀有的精品飯店宅，入住即享有25米露天泳池、空中花園、峇里島花園等，如渡假般奢華休閒體驗。另外，為了讓年輕首購族與科技新貴能無負擔卡位未來資產增值紅利，甲山林集團祭出訂簽僅需3%、56萬起，就能購入花園泳池2房，並將後續工程款分散於約4至5年的施工期間，規劃分4期支付，每期僅3%。在訂簽時加付30萬，化身為自己新家的「品質監察員」，鼓勵住戶實地參與監督「四大參觀+五大說明會」、見證工程透明化，最高可享90萬優惠。並將精裝修與家電納入整體購屋規劃，購屋族只要預付房價每坪2萬，即可享有精裝修與家電一次到位。