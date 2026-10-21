我是廣告 請繼續往下閱讀

週五、週六最接近台灣 行政院示警強度及範圍均不可小覷

持續監控花蓮萬里溪堰塞湖 命花蓮縣府確認保全對象安全

行政院災害防救辦公室今（21）日召開薔琵颱風前置情資研判會議，要求中央相關機關及地方政府密切掌握颱風動態及風雨變化，針對強降雨、沿海積淹水、坡地災害、強風長浪及交通運輸等風險，加強各項防災整備，並依災害潛勢及早啟動應變機制，確保民眾生命財產安全，另強調颱風強度及範圍不可小覷，另適逢東北季風增強，颱風外圍環流與東北季風可能產生交互作用，23日至24日北部、東北部、宜蘭及花蓮地區須特別防範局部大雨或豪雨。依據交通部中央氣象署最新情資分析，薔琵颱風預估於23日至24日最接近台灣，雖然颱風中心直接登陸台灣的可能性降低，惟其強度及範圍均不可小覷，且移動路徑及北轉時間尚有不確定性。另本次颱風影響期間適逢東北季風增強，颱風外圍環流與東北季風可能產生交互作用，增加北部及東北部持續性強降雨風險，尤其23日至24日北部、東北部、宜蘭及花蓮地區須特別防範局部大雨或豪雨。行政院災防辦指出，已請中央氣象署持續掌握颱風路徑、強度及風雨變化，特別針對颱風外圍環流與東北季風交互作用情形，加強研判可能降雨熱區、累積雨量及持續時間，滾動提供中央及地方防災單位。另請內政部督導地方政府依風雨預測及災害潛勢，提前完成整備並適時開設災害應變中心、提升應變層級，同時落實災情查通報及必要時劃設警戒區，並可依相關規定運用災防告警細胞廣播訊息（CBS），提醒民眾及早避災。針對強降雨及低窪地區積淹水風險，已請經濟部水利署加強河川、區域排水、堤防、護岸及易淹水地區水利設施巡查，預置搶險機具、人力及物資；內政部應督導地方政府針對都市低窪地區、地下道及易淹水熱區，加強側溝、箱涵清淤、抽水站試運轉及防汛設備整備。另考量颱風可能帶來強風長浪，若與滿潮及強降雨時間重疊，恐增加沿海低窪地區積淹水風險，相關機關應加強掌握潮位及異常增水情資，並落實河口、感潮河段及沿海低窪地區防汛整備。行政院災防辦表示，已請農業部加強土石流及大規模崩塌潛勢區降雨監測及警戒發布，針對高風險坡地及邊坡設施加強巡查，並提醒地方政府依警戒資訊及現地風險，及早辦理預防性疏散撤離。另請內政部及原住民族委員會督導地方政府，針對山區、原鄉部落及易成孤島地區，再次確認保全戶、弱勢民眾、聯外道路及緊急通訊整備情形，提前備妥糧食、飲用水、醫療物資及備援電力，必要時啟動預防性疏散撤離。針對花蓮萬里溪堰塞湖，已請農業部林業及自然保育署持續監測堰塞湖壩體、溢流口、湖水位及上游集水區降雨情形，並依既有警戒機制適時發布警戒資訊；中央氣象署應滾動提供集水區未來12小時、24小時及48小時累積雨量預測，作為農業部研判警戒及花蓮縣政府執行疏散撤離之參考。另請農業部協調花蓮縣政府，再次確認下游保全對象、疏散撤離路線及收容處所，並落實河道警戒管制，避免民眾進入危險區域。針對陸上強風及海上風浪，已請內政部督導地方政府加強巡查路樹、招牌、鷹架、塔吊及圍籬等易受強風吹襲設施，並於強風影響前完成固定、拆除或必要管制。另請地方政府掌握大型活動及戶外活動辦理情形，依風雨及場域風險適時調整；入山入園申請應提前加強勸導，並於海上颱風警報發布時停止受理。農業部應提醒海上作業船隻注意颱風動態，適時進港避風並加強繫纜；海洋委員會應督導海巡署加強海岸及岸際危險場域巡查、警示與勸離，避免民眾從事觀浪、戲水及海釣等高風險活動。考量本次颱風影響期間適逢連假前夕，已請交通部加強掌握鐵公路、海空航運及離島交通運輸情形，針對易致災公路、山區道路、橋梁及邊坡設施加強巡查監測，並預為規劃預警性封閉及替代道路。倘有道路封閉、列車停駛、航班停航或其他運輸異動，應儘早公布相關資訊，並預先做好交通疏運及疏導措施，以利民眾及早調整行程。民生及維生功能方面，已請經濟部督導台電及自來水事業單位，加強山區、原鄉及易成孤島地區供電、供水設施檢查，預置搶修人力、機具及必要物資；內政部應協調相關權責機關及地方政府，確認高風險地區基地臺備援電力、緊急通訊及搶修支援機制。另請衛福部督導地方政府完成收容安置處所及物資整備，並掌握洗腎、居家氧氣、長照、身心障礙及行動不便者之接駁與安置需求。行政院災防辦呼籲，雖然薔琵颱風中心直接登陸台灣的可能性降低，但颱風外圍環流與東北季風交互作用仍可能帶來明顯風雨，民眾不可掉以輕心。請隨時注意中央氣象署發布之最新颱風資訊及警特報，避免前往山區、溪流、海岸及海域等高風險場域；連假期間如有出遊安排，應事先確認道路及交通運輸資訊，並配合地方政府辦理警戒、勸導、管制及必要疏散避難措施，共同維護生命財產安全。