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「攻擊是最好防守！」作家急籲蔣萬安：多講批賴金句喚醒不滿

九合一選舉倒數計時，信民協會近日公布由民調專家戴立安規劃的最新台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3％，遠高於台北市長蔣萬安的33.3％，差距達17個百分點，掀起政壇一陣熱議。對此，作家「漂浪島嶼」示警，綠營民調雖高，但一定要乘勝化作有效選票，萬一高民調還大失利，不只捧殺沈伯洋，還讓大洋流變大淚流。漂浪島嶼指出，民調的寒蟬效應，以及投票的沉默螺旋，可能已經發生，對於藍白選民，面對眾聲喧嘩，反倒刻意不表態，或是反表態，讓民調失真一面倒。如此必獲全勝的民調，連綠營自己都吃驚，未來產生兩個效應，一個是激出藍白所有選票，因為都作出如此慘烈結局，藍白再不投怎麼行，反讓不想激化北市藍綠對決盤算，因為民調起風，激出赤壁大火。漂浪島嶼表示，再者，沈伯洋原本沒被看好，輸了也沒那麼傷，現今民調如此起風，如果順風起浪攻下台北，算是符合科學理性邏輯；但是一旦翻車，現今吹了這麼大希望，結果又像大罷免幻滅，失望重挫必定加倍，沈伯洋如同遭捧殺，舉得高高重重摔落，台北再成重挫地。「問題是，吃快弄破碗，早搶漏風聲。」漂浪島嶼直言，原本穩穩的慢火細烤，變成了大火快炒，一下子起暴風破了局，催出敵營全面投票，讓自己面臨捧高重摔風險，就搞不清洋流突湧高潮民調，算是助勢的友軍，還是敗市的敵人。最後，漂浪島嶼也強調，選舉總是領先者守勢，挑戰者放手一搏。過去沈伯洋必輸，求勝放手一搏、拼出巨大洋流；現今蔣萬安民調已輸，也該是放手一搏，多講講激出藍白的批賴金句，喚醒選民的不滿，投票有時不是看市政，而是看生活，不爽就是民主動力，不都說「攻擊是最好防守」。