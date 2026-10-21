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泰國素萬那普機場回應

泰國民航局（CAAT）實施的託運行李安檢新規日前生效，泰國大機場安檢人員，若發現疑慮，可在旅客不在場的情況下直接開箱檢查託運行李，不過，泰國民航局也推出許多配套措施，以保證旅客權益不受影響。然而，有一位泰國旅遊網紅在臉書控訴，稱自己的行李遭到翻動，且同機許多乘客的行李同樣都被打開，質疑這樣的安檢程序不合理。對此，泰國素萬那普機場回應表示，「並未發現任何機場工作人員曾打開該行李的證據」，並建議可以聯繫其搭乘的航空公司，或向警方報案，以進一步調查釐清。根據《曼谷郵報》報導，這位泰國旅遊女網紅的臉書粉專「Benz pa pai Journey」擁有6萬多人追蹤，她日前發影片指控，稱自己本週一搭乘海南航空HU424航班從曼谷飛往重慶，發現自己的行李箱有被打開翻查的痕跡，箱內的東西被打亂，裝有內衣物的袋子也被拿出來且未正確放回原位。該旅遊女網紅強調，她理解新規上路後允許安檢人員在旅客不在場時進行搜查。然而，這樣的搜查程序理應只有在檢測到可疑物品時啟動，她聲稱同班機的其他泰國旅客的行李也同樣被打開，且沒有任何人在自己的包包內看到書面通知。該旅遊女網紅表示自己的東西沒有遺失或損害，但是她不禁質疑行李被檢查的原因到底是什麼，難道是所有乘客的箱子都會被打開嗎？旅遊女網紅的遭遇在社群網路引發大量討論，對此，泰國素萬那普機場今（21）日發表聲明表示，已調閱行李安檢系統資料、操作記錄及相關監視器畫面，顯示該行李順利通過機場安全系統，未檢測出任何禁帶物品或對班機構成威脅的物件。「因此，該行李無需進行額外檢查，並已按照正常程序自動運送至行李區。調查並未發現任何機場工作人員曾打開該行李的證據」。素萬那普機場指出，行李的搬運、分揀與轉運屬於航空公司及其簽約地勤人員的職責範疇。素萬那普機場最後建議申訴人，若希望進一步追查此事，可聯繫其搭乘的航空公司；亦可向警方報案，以促進更深入的後續調查。素萬那普機場強調，安檢新規上路後，機場已設置監管此類檢查的相應措施，包括錄影以供事後複查。同時，任何被打開過的行李內部，一定都會放置一張行李檢查通知書。對於素萬那普機場的說法，該位旅遊女網紅最新回應表示，在核實更多情況後，會再跟大家報告最新進度。