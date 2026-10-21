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▲網友挖出艾敬媽媽的照片，發現母女倆長相根本複製貼上。（圖／翻攝自微博）

韓國女團A2O LITE的13歲成員AIJING（盛艾敬），因超強台風與精緻美貌而備受關注，不料卻遭爆爸媽捲入拖欠薪資風波，總債務高達345萬元（約台幣1550萬元），引發大量批評。有網友因此挖出艾敬父母照片，不過竟發現艾敬跟媽媽張靜長超像，眉眼根本是複製貼上，讓粉絲看到驚呼：「基因太神奇。」艾敬近日引發高度討論，有網友翻出她媽媽當講師的介紹頁面，只見艾敬母親留著一頭長捲髮，髮尾還染上粉色，坐在沙發上露出微笑。其中，她的五官竟然跟女兒艾敬一模一樣，尤其是眉眼部分與臉型、微笑時的神態等，根本可以說是複製貼上。母女的相似度也讓網友都超驚訝，紛紛表示：「基因太神奇了，盛艾敬和她媽媽完全是複製貼上」、「眉眼輪廓如出一轍，一眼就能感受到血脈帶來的相似感」、「可以一眼看到她20年後的樣子，就是她媽這樣，這甚至不只是像母女了，就像不同時間的一個人。」回顧艾敬父母拖欠薪資事件，艾敬父母張靜、盛嘉川創立的「北京索菲思教育科技有限公司」，在2年前就被員工揭露拖欠薪資，還遭到法院裁定強制執行到院清償，總債務高達人民幣345萬元，等於是在拖欠薪資的情況下，砸重金讓女兒參加選秀出道。對此，張靜也發文道歉，承認目前正陷入嚴重困境，並表示對受到損失的人員感到抱歉。