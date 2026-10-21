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拋公車維新四大改革 童子瑋盼真正服務市民需求

基隆市議長童子瑋今（21）日推出《議長看市政》影片第二集，繼首集聚焦客運通勤後，本集討論市民每天最常接觸的公車。童子瑋表示彙整市民的意見，在擔任民代的期間提出「公車維新」四大改革，包括「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」，主張重新規劃三級公車路網、汰換老舊車輛、改善駕駛待遇及更新智慧站牌，讓公車真正服務市民的生活需求。童子瑋指出，自己在基隆長大，很清楚公車對這座城市的重要性。無論學生上學、長輩就醫、市民上市場買菜，或日常出門辦事，公車都是許多人高度依賴的交通工具。然而這幾年在議會主持議事，也經常聽見市民反映班次等待時間過長、路線繞行、誤點、班距不穩定，以及部分車輛老舊等問題。童子瑋表示，自己提出「公車維新」四大改革，希望從路網、車輛、人力到資訊系統全面改善，而不是只處理單一班次或單一路線。他說，第一項改革是「新路網」，重新規劃基隆三級公車系統，未來市府應該以幹線公車串聯人口密集地區，打造「30分鐘市內生活圈」；並透過小黃公車服務山坡地及較偏遠地區，減少市民的轉乘時間。童子瑋表示，第二項是「新車隊」，應全面加速汰換老舊公車，優先導入電動公車及低地板無障礙車輛讓長輩、身障朋友，以及推著嬰兒車的家庭都能安全、方便上下車；第三項改革是「新待遇」，因為市政府必須改善第一線公車駕駛的薪資福利及工作環境，透過待遇改善與人力補充，讓公車服務真正穩定下來。童子瑋表示，第四項是「新智慧」，更新智慧電子站牌及公車動態資訊系統，提升到站資訊的準確度。他指出，市民最無奈的經驗之一，就是站在路邊不知道公車還要多久才來；未來應讓大家在出門前就能掌握班次資訊，把等待時間真正還給市民。童子瑋強調，「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」說起來是四項交通倡議，但真正希望改變的是每一個基隆人的日常生活。今年是自己擔任議長的最後一年，透過《議長看市政》系列，能把這些年從議會及地方服務中累積的市政觀察記錄下來，希望能和市民朋友一起努力，讓基隆成為一座出門方便、生活便利的城市。