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近來日圓兌美元再回到158之上，哈日族也期待還有便宜日圓可換。對此，外匯專家陳有忠今（21）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，美日聯防策略已成功築起防線，預估日圓再貶到160機會不大，而且因明年日本還會再升息，美元可能不會再升息，日有望進一步升值。由於新台幣兌美元也連4貶，前一交易日更貶破32.6元，今日則是先貶後升，盤中更貶破32.7元，下探32.704元，但隨後止貶急升破32.5元，一度來到32.429元，終場收32.488元，升值1.29角，上下震盪快3角。而日圓換匯價也出現波動，根據台灣銀行牌告價，日圓現鈔賣出價昨日見「0.21字頭」，一度來到0.2102元，收盤價0.21元，今日隨著新台幣大幅回升，日圓換匯價回到「0.20字頭」，一度來到0.2086元，收盤價0.2089元。對於日圓走勢，台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，日圓兌美元最近也弱一點，回到158之上，不過，7月美日聯防成功守165是有效的，畢竟國際匯市是24小時運作，還是得靠美國的幫忙，當然，若美國不幫忙，日本就會賣美債，美國也會有壓力，面臨選舉也不希望美元太弱。陳有忠分析，美元維持相對強勢可抵銷美國進口物價上漲壓力，若油價高、美元又貶，美國總統川普就不用選了，因此，美國與日本聯防時，美國是先賣歐元，再買進日圓，預期在美國聯防下，日圓相對有撐，要再貶到160機會不大，這從日圓每次快貶到160，美國就會出來喊話就可看出。陳有忠也預期，明年日圓會再升值，今年是因美國升息，日本央行即便也升息，利差沒有改變，甚至還有點擴大，因此，日圓又回貶，但明年日本還會升息，美國應該會停止升息，屆時日圓與美元利差縮小，若中東局勢也緩和，油價快速回落，通膨警報解除，日圓就會回升。