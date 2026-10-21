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泰國武里南府（Buriram）一位知名寺廟的49歲住持，日前遭一位女子闖入禪房後飆罵，相關錄音檔在社群網路瘋傳，女子指控該住持腳踏多條船，爭吵過程中還能聽見似乎是寺廟物品被砸毀的聲音。對此，武里南府佛教事務辦公室展開調查，該住持澄清自己僅與一位女子交往，絕無劈腿，且沒有發生性行為。不過，為了讓信徒安心，該住持宣布將還俗以承擔責任。綜合泰國媒體報導，武里南府佛教事務辦公室局長皮查瓦林（Pichawarin Suwanwong）19日會同當地僧侶、行政人員，將涉入爭議的49歲住持帶回，進行了長達2小時的調查。住持坦承，事發當天該名女子確實酒醉闖入並對他飆罵；他也認了確實曾透過臉書與該女子有過追求性質的對話，但堅決否認雙方曾有過親密關係或性行為。至於外界流傳他同時與3名女性交往的謠言也並非事實，因為他實際上只有與1名女性交往。住持流淚表示，雖然在臉書與女子私訊調情尚未達到觸犯佛教戒律必須被開除僧籍的程度，然而，為了讓廣大信眾感到安心，並維護整體佛教界的名譽，他決定承擔責任，將於10月26日「出夏節」結束當天辦理還俗。