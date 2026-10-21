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▲高雄漢來大飯店ITF旅展推出超人氣三麗鷗主題客房優惠，邀請大小朋友共享繽紛童趣假期。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲台北漢來大飯店坐落南港經貿園區核心地段，今年ITF旅展推出限量超值優惠。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲漢來日月行館坐擁日月潭絕美湖光山色，無邊際泳池盡覽壯闊美景，ITF旅展祭出最低49折超值住房優惠。（圖／漢來飯店事業群提供）

漢來飯店事業群集結北中南三館，台北漢來大飯店、高雄漢來大飯店及漢來日月行館，聯手推出線上、實體雙通路住房獨家優惠，線上旅展自10月23日至11月15日搶先開賣，實體旅展則於11月6日至9日登場。今年三館祭出超值優惠，高雄漢來市景豪華套房三張套票組下殺2折起，平均每晚僅6,888元；台北漢來豪華客房祭出35折優惠，每晚6,499元起，還可享用超人氣自助餐廳「島語」早餐；全台最美的「湖畔美術館」漢來日月行館則推出最低49折的三天兩夜住房專案。漢來飯店事業群於實體旅展再加碼推出限定活動，不限金額即贈限量磁吸LED招牌燈箱；單筆消費滿8,000元（含），即可參加「漢來好運所」福引搖獎機抽獎，有機會抽中三館住宿券等好禮；單筆消費滿10,000元（含），挑戰「童趣漢來熊夾娃娃機」。在各館住房優惠方面，坐落南港的台北漢來大飯店，今年ITF旅展推出豪華客房每晚約原價35折起的優惠；追求更寬敞舒適空間的旅客，則可選擇約原價45折起的豪華套房，還享有行政酒廊禮遇。旅展推出的兩款住房專案皆享有島語自助式早餐，讓旅客從入住到早餐都能享受高品質的住宿體驗。高雄漢來大飯店今年旅展聚焦城市度假及親子主題住房，推出多款好康住宿專案，最低下殺不到3折，且皆含漢來海港自助早餐。市景精緻雙人客房實體旅展三張套票組合平均每晚只要4,088元；市景豪華套房三張套票組合平均每晚僅6,888元。此外，深受親子家庭與粉絲喜愛的三麗鷗主題客房也同步推出旅展優惠，雙人主題房每晚6,888元起，三張套票組合平均每晚5,888元，約原價43折。坐擁日月潭湖光水色美景的漢來日月行館，線上旅展推出尊榮精緻客房平日一泊二食住宿券約原價55折起；三天兩夜、二泊四食住宿專案下殺約49折起。實體旅展則加碼推出尊榮精緻客房一泊一食約原價53折起，以及豪華套房一泊二食43,700元起等多元選擇。其中一泊二食專案皆提供高鐵台中烏日站至飯店雙人定點定時來回接駁，或星空酒廊餐飲禮遇二選一；一次購買五張尊榮精緻客房兩天一夜一泊二食住宿券，可享其中一張升等湖景客房的優惠。超值優惠將在旅展掀起搶購。