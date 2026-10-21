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▲台灣大賽G4湧入滿場4萬名球迷，聯盟入口處加派人手，加速球迷進場。（圖／記者朱永強攝,2026.10.21）

▲台灣大賽G4湧入滿場4萬名球迷，聯盟入口處加派人手，加速球迷進場。（圖／記者朱永強攝,2026.10.21）

▲台灣大賽G4湧入滿場4萬名球迷，聯盟入口處加派人手，加速球迷進場。（圖／記者朱永強攝,2026.10.21）

中華職棒37年台灣大賽G4今（21）日持續在臺北大巨蛋進行，手握3勝「聽牌」優勢的味全龍，對決落入3敗絕對劣勢的中信兄弟。賽前兄弟球團宣布，此役內、外野全區球票完售，達成滿場4萬人入場的平日紀錄，這是大巨蛋自2024年投入中職賽場以來，首度在平日達成4萬人滿場。《NOWnews》記者今日實際走訪大巨蛋入口處，與昨（20）日相比，今日入口處進場作業明顯較快，更有兄弟職員投入引導球迷入場的行列，經記者實測，今日入場速度比昨日快20分鐘左右。兄弟前役以0：6不敵龍隊，落入0勝3敗的絕對劣勢，今日關鍵G4面臨「背水一戰」，必須要贏球才能延長戰線。取得「聽牌」優勢的龍隊，今日有機會拋下紅色彩帶，龍隊球團也準備7000條彩帶給外野龍迷，盼能在今日完成4連勝「橫掃」，奪下隊史第6冠。由於龍隊有望封王，也增加此役外野門票的買氣，兄弟球團賽前宣布，此役內、外野門票全數完售，確定達成滿場4萬人，這也是大巨蛋自2024年投入中職賽場以來，首度平日完成4萬人滿場壯舉。加上前3戰進場人數，共累積15萬2437人入場，已刷新歷年台灣大賽前4戰人數總和，且距離去年5戰15萬3395人紀錄僅差958人，若兄弟能延長戰線，將成為史上票房最佳的台灣大賽。值得注意的是，前役大巨蛋吸引3萬2869位球迷進場，由於比賽開賽時間為下班尖峰時段，6點半開賽時，還有許多球迷在外排隊等待進場，網路上也出現不少球迷抱怨進場作業太慢，導致球賽開賽20分鐘後才入場的的貼文。《NOWnews》記者今日實際走訪大巨蛋各層樓入口，發現入口處驗票工作人員增加，安檢程序也加速。此外，除了聯盟賽務人員，身穿兄弟工作服的職員也投入引導球迷入場的行列。記者在入口處觀察約，今日的入場程序明顯比昨日快。有工作人員透露，雖然開賽期間仍可能會有排隊人潮，但與昨日相比，入場速度會比較快。記者在開賽後10分鐘再度前往入口處，等待入場的球迷已大致消化完畢。