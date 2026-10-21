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最快今晚發布海警！薔琵週四北轉幅度成關鍵

▲薔琵颱風21日仍維持強勁姿態，從衛星雲圖可見，颱風眼牆與螺旋雲帶層次分明，核心結構相當完整。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

暴風圈估週五起影響台中以北！宜花、中部以北民眾注意防颱

薔琵颱風最新預測路徑再出現變化！今（21）日中央氣象署最新預測路徑及Google WN3C系集預報圖，整體路線都出現西修趨勢，相較先前更為靠近台灣。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，若颱風進一步接近台灣，可能與陸地產生交互作用，導致路徑向西偏折或出現打轉等不規則變化，目前仍無法完全排除登陸可能性，呼籲中部以北及宜蘭、花蓮民眾提前做好防颱準備。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔琵颱風21日仍維持強勁姿態，從衛星雲圖可見，颱風眼牆與螺旋雲帶層次分明，核心結構相當完整。隨著颱風逐漸接近台灣，22日的北轉時間及轉向幅度，將成為判斷颱風距離台灣多近的重要關鍵。中央氣象署今（21）日最新預報則顯示，薔琵路徑略為西修，最快於今（21）日深夜至明（22）日凌晨發布海上颱風警報，明日中午後也可能發布陸上颱風警報。台灣颱風論壇分析，最新氣象署預測路徑及Google WN3C系集圖都顯示，颱風路線較先前更靠近台灣，登陸可能性仍不能完全排除。若颱風進一步接近陸地，與台灣地形產生交互作用，路徑也可能出現向西偏折、打轉等較不規則的變化。台灣颱風論壇也分析，薔琵颱風暴風圈預計23日（週五）上午可能先接觸宜蘭、花蓮一帶，之後台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中及南投等地，也可能陸續受到暴風圈影響。颱風越靠近台灣，可能受影響的範圍就越大。暴風圈影響時程部分，粉專則提醒，23日上午至24日凌晨預計是薔琵最接近台灣的時段，提醒中部以北及宜蘭、花蓮民眾提前做好防颱準備。