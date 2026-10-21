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川普政府特使維特科夫（Steve Witkoff）21日在聖彼得堡與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤，維特科夫當場透露，俄羅斯已釋放一名因被指控在烏克蘭擔任雇傭兵而被關押4年多的美國公民。根據《CNN》報導，維特科夫所說的是74 歲的哈巴德（Stephen Hubbard），他是一名來自密西根州的退休教師，曾被美國國務院認定為遭俄羅斯「不當拘留」。川普隨即在個人社群媒體上Truth Social連續發文談及此事，川普表示，「哈巴德已從監獄獲釋，這是應川普總統上週在電話中直接向普丁總統提出的要求。史蒂芬正在回家的路上，很快就能與家人團聚」。川普稱，出於「對川普總統的尊重」，美國不需要給予俄羅斯任何回報，並補充說哈巴德很久以前就該回來了，「拜登政府在與克里姆林宮的談判中毫無進展，不同總統的影響力差異竟然可以這麼大！」川普還表示，許多人之前批評他豁免對俄羅斯的制裁，如今這些人「都打電話來向川普總統道歉」，因為他們不知道釋放哈巴德的談判正在進行。川普稱這對美國來說是重大成就，「如果實施制裁，這些談判肯定會徹底停止」。維特科夫也就哈巴德的獲釋向普丁致謝，「我非常感謝您，總統向您致意...全美人民都因為哈巴德而向您表達感謝。因為您，他正要回家與家人團聚」。普丁則表示他是出於「人道主義原因」，做出釋放哈巴德的決定。哈巴德數十年來一直在國外擔任英語教師，他於2014年搬到烏克蘭東部城市伊久姆（Izyum），該城市在2022年俄烏戰爭爆發初期被俄羅斯軍隊佔領，哈巴德旋即在當地遭到俄羅斯軍隊逮捕。俄羅斯檢方指控哈巴德為烏克蘭軍隊效力，是烏克蘭的「雇傭兵」，哈巴德的家屬則稱這項指控完全是一場謊言。哈巴德於週三獲釋之際，正值結束烏克蘭戰爭的談判陷入緊張時期。維特科夫在前往俄羅斯之前，剛在挪威與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）舉行峰會，試圖重塑雙方關係，緩和美烏摩擦。