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▲今年黑鑽會員在黑五活動期間，每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。（圖／好市多提供）

好市多黑五首度延長至14天！數百項優惠登場

好市多黑五熱門優惠有哪些？家電、3C、生活用品成搶購重點

2026好市多黑色購物節優惠來了！美式賣場Costco好市多今年黑五將於11月23日至12月6日登場，首度從過去7天延長至14天，優惠涵蓋食、衣、住、行、育、樂數百項商品，黑鑽會員更可每天上午7時30分優先入場。好市多黑五優惠有哪些？營業時間、會員入場規則、限購規定一次看。美式賣場Costco好市多一年一度的黑色購物節公布了！今年將於11月23日至12月6日登場，首度將過去為期7天的活動延長為14天，且歷年黑五活動期間是提前至上午8時開門營業，今年黑鑽會員在黑五活動期間，每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，今年黑色購物節將於11月23日至12月6日登場，首次延長為期兩周，並準備了數百項涵蓋食、衣、住、行、育、樂的優惠商品，讓會員有更多元的選擇。活動期間將開放黑鑽會員優先入場，希望透過分散人流以及延長優惠期間，讓會員有更好的購物體驗。此外，優惠商品每位會員限購1組，讓更多會員都能買得到、享受到優惠。從過往黑五經驗來看，家電、3C商品、生活用品及食品等優惠最吸引會員關注，部分熱門品項往往出現一早排隊搶購的情況。好市多表示，今年特地將購物檔期拉長至14天，搭配黑鑽會員優先入場及限購制度，讓黑五不再只是比「誰先到、誰搶得快」，而是希望讓更多會員能依照自己的時間規劃採購行程。好市多也提醒，今年黑色購物節各項優惠商品數量有限，售完為止，每卡限購1件，實際營業時間仍將依各賣場營運狀況調整。