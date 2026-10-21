我是廣告 請繼續往下閱讀

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店驚傳命案，19日一位38歲台灣女遊客被發現陳屍客房床上，警方隨後涉嫌依違反《銃刀法》逮捕另一名27歲台灣女子楊閔涵，並於21日將楊女移送檢方。目前全案仍在調查中，而日本《NHK》最新報導透露，死者姓名為井雲蓉。根據《NHK》報導，警方表示，跟團赴日旅遊的台灣籍女子井雲蓉，19日早晨在富士河口湖町的飯店到了集合時間仍未出現。飯店員工於是前往房間查看，結果發現她仰躺在床上，已經死亡。死者左側頸部有深層傷口，研判為致命傷，死因是失血過多。警方逮捕了當時同在一室、涉嫌持有長約12公分刀具的27歲台灣女子楊閔涵，並於21日上午將其移送地方檢察廳。據悉，楊女在接受警方調查時已承認了持刀指控。根據截至目前的初步調查，兩人各自單獨參加了同團旅遊並入住同一家飯店房間，據信是因這次旅遊才相識；而根據搜查相關人員的最新說法指出，案發現場並無爭執打鬥或抵抗的痕跡。據搜查相關人員透露，楊女是在旅遊期間購買了該把刀具，警方目前仍在對詳細案發經過與楊女和井女之間的人際關係往來進行深入調查。