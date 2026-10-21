我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒37年台灣大賽G4今（21）日持續在臺北大巨蛋進行，手握3勝「聽牌」優勢的味全龍，對決落入3敗絕對劣勢的中信兄弟。前3戰僅得1分的兄弟，此役在3局下突破龍隊先發投手黃暐傑的投球，張士綸把握得點圈機會，一棒敲出適時安打，助兄弟取得2分，終止自G2第6局起的連續15局未得分窘境。6局下兄弟攻勢再起，連續3支串聯安打攻下2分，前4戰累積攻下5分，確定超越2010年興農牛台灣大賽4戰4分，避免寫下不名譽紀錄。兄弟前役以0：6不敵龍隊，落入0勝3敗的絕對劣勢，前3戰僅得1分更是寫下台灣大賽前3戰最慘紀錄。此役對兄弟來說，不僅要避免被「橫掃」，將戰線延長到第5戰，更要想辦法結束得分荒。翻開台灣大賽得分紀錄，2010年興農牛4戰僅得4分，至今仍是台灣大賽最差紀錄，兄弟此役至少要拿3分，否則將改寫不名譽紀錄。面對龍隊先發投手黃暐傑，兄弟前2局不僅無攻勢，還被6上6下。但戰局在3局下出現變化，江坤宇選到保送，黃韋盛一出局後補上安打，並藉由盜壘攻佔二、三壘，張士綸把握住機會，一棒打穿三壘防線，送回壘上兩名跑者，助兄弟先馳得點，取得2：0領先。張士綸這一棒不僅替兄弟先破蛋，更終結自G2第6局起的連續15局無得分窘境。兄弟先發投手鄭浩均此役前4局表現沉穩，僅被龍隊敲出1支安打，另外送出3次三振。鄭浩均在5局上「一局爆」，被龍隊單局敲出4安攻下4分逆轉戰局，但兄弟在6局下吹起反攻號角，曾頌恩、王威晨以及宋晟睿連續3支安打不僅將比分扳平，團隊4戰總得分也達到5分，確定超越2010年興農牛4場4分的不名譽紀錄。前6局打完，雙方戰成4：4平手。