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選戰倒數38天，中正大學教授羅世宏昨指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋競選團隊，透過認知作戰對付台灣選民，讓「洋流」敘事成功。沈今（21）日回應「認知作戰是國跟國之間的戰爭」，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰表示，學者質疑競選手法，沈伯洋卻搬出「國跟國」的定義迴避問題。「如果沈委員這麼執著定義，怎麼不先糾正賴清德？」沈伯洋今面對學者質疑用「認知作戰」手法對付台灣選民，他說自己確實在研究認知作戰，但認知作戰是國跟國之間的戰爭，主要是研究中國手法，他沒有用中國的手法，建立一堆內容農場散播特定陰謀論，這些都是中國典型手法，但他沒有做，用這樣的方式要貼上標籤很困難，越來越多人對於這些手法是什麼了然於胸，用這樣負面的手法不會成功。楊沛緰指出，賴清德日前出席沈伯洋競選總部成立大會，對於外界認為提名沈伯洋只是為了牽制蔣萬安、而非為了勝選的說法，直接斥為「認知作戰」。「按照沈委員『認知作戰是國跟國之間的戰爭』的定義，請問賴總統當時指的是哪一國對哪一國？當時就在賴清德身旁的沈伯洋，怎麼沒有糾正賴清德搞錯認知作戰的定義？」楊沛緰表示，羅世宏質疑沈伯洋競選團隊透過人設包裝、敘事框架與情緒動員，使用與認知作戰相似的手法影響選民。但沈伯洋僅以未建立內容農場、未散播特定陰謀論等說法回應，反而證明了其人設包裝、敘事框架及操弄選民情緒，處處可見認知作戰的痕跡。楊沛緰質疑，同樣是台灣內部的選舉評論，賴清德曾以「認知作戰」指控外界說法，但沈伯洋及其團隊被質疑手法相似時，卻跳針似地覆誦認知作戰只能是「國跟國」之間的戰爭。「自己陣營批評別人時，『認知作戰』張口就來；自己的團隊被檢驗時，才嚴格畫出範圍。難道『認知作戰』怎麼定義，也要看民進黨的心情？」楊沛緰強調，沈伯洋既然長期研究認知作戰，「就請沈委員停止閃爍其詞，用檢驗別人的標準，接受外界檢驗。」