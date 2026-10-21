網頁工程師得提高警覺了！知名開源伺服器端腳本語言PHP傳出重大資安警訊，PHP安全團隊於昨（20）日發布公告，預告將在台灣時間10月21日晚間10時推出緊急安全更新，修補兩個嚴重漏洞，且嚴重度評分（CVSS v4.0）均達9.2分。由於全球有將近7成網站都有使用到PHP，因此必須格外注意漏洞帶來的資安風險！
本次安全性漏洞詳細公布相關資訊之前，資安論壇Hacker News上就有文章提前披露了PHP有著安全性漏洞，PHP團隊原定於10月23日要進行更新。隨後由資安公司watchTowr向外媒證實，PHP漏洞編號為CVE-2026-109618及CVE-2026-109619，並指出兩者皆涉及遠端程式碼執行（RCE）。由於漏洞資訊疑似在原定公開時間前外洩，事件也引發全球網站管理員關注。
隨後PHP官方昨（20）日發出公告證實，兩個漏洞的CVSS v4.0（嚴重度）評分均為9.2分，並提醒使用者提前做好準備，待安全更新釋出後儘速升級。官方也提早將於台灣時間10月21日晚間10時發布修補程式更新。
PHP為何如此重要？全球近七成網站採用
PHP是一種開源、通用的伺服器端腳本語言，尤其適用於網頁開發，也能嵌入HTML中使用。其語法吸收C語言、Java及Perl等語言的部分特點，長期被廣泛應用於網站與網頁應用程式開發。
網路安全公司Huntress指出，PHP廣泛應用於網站建置與管理、伺服器共享服務、管理介面等領域。除了是WordPress、Drupal、Joomla、Magento等主要內容管理系統的底層架構，許多未明示使用PHP的軟體，內部其實也以PHP運作。
根據W3Techs的統計資料，PHP在目前全球網站中使用率仍高達69.3%，最新的版本8（Version 8）更佔了65.2%。網路上常見的包括WordPress、Drupal、Joomla及Magento等內容管理系統（CMS）與電商平台，也都與PHP生態系密切相關。一旦PHP核心出現重大安全漏洞，影響範圍可能不只限於單一網站，而是涵蓋使用相關技術的網站服務與應用程式。
PHP團隊預告緊急更新！修補版尚待確認
因為漏洞消息提前曝光，PHP團隊將提前釋出安全性更新，截至台灣時間10月21日，PHP官網首頁列出的最新版本包括8.5.11、8.4.26、8.3.35及8.2.34，當時緊急安全更新尚未正式上線。官方預告將於台灣時間10月21日晚間10時，也就是世界協調時間（UTC）14時發布更新，並表示屆時將一併公布完整漏洞資訊、受影響版本及修補版本。
資安公司watchTowr也提醒，網站管理員應先盤點環境中使用PHP的網站與應用程式，密切關注官方公告，並在修補版本釋出後儘速更新。若系統對外提供服務且無法及時完成修補，應評估暫時限制外部連線或隔離相關服務，以降低潛在風險。
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隨後PHP官方昨（20）日發出公告證實，兩個漏洞的CVSS v4.0（嚴重度）評分均為9.2分，並提醒使用者提前做好準備，待安全更新釋出後儘速升級。官方也提早將於台灣時間10月21日晚間10時發布修補程式更新。
PHP為何如此重要？全球近七成網站採用
PHP是一種開源、通用的伺服器端腳本語言，尤其適用於網頁開發，也能嵌入HTML中使用。其語法吸收C語言、Java及Perl等語言的部分特點，長期被廣泛應用於網站與網頁應用程式開發。
網路安全公司Huntress指出，PHP廣泛應用於網站建置與管理、伺服器共享服務、管理介面等領域。除了是WordPress、Drupal、Joomla、Magento等主要內容管理系統的底層架構，許多未明示使用PHP的軟體，內部其實也以PHP運作。
根據W3Techs的統計資料，PHP在目前全球網站中使用率仍高達69.3%，最新的版本8（Version 8）更佔了65.2%。網路上常見的包括WordPress、Drupal、Joomla及Magento等內容管理系統（CMS）與電商平台，也都與PHP生態系密切相關。一旦PHP核心出現重大安全漏洞，影響範圍可能不只限於單一網站，而是涵蓋使用相關技術的網站服務與應用程式。
因為漏洞消息提前曝光，PHP團隊將提前釋出安全性更新，截至台灣時間10月21日，PHP官網首頁列出的最新版本包括8.5.11、8.4.26、8.3.35及8.2.34，當時緊急安全更新尚未正式上線。官方預告將於台灣時間10月21日晚間10時，也就是世界協調時間（UTC）14時發布更新，並表示屆時將一併公布完整漏洞資訊、受影響版本及修補版本。
資安公司watchTowr也提醒，網站管理員應先盤點環境中使用PHP的網站與應用程式，密切關注官方公告，並在修補版本釋出後儘速更新。若系統對外提供服務且無法及時完成修補，應評估暫時限制外部連線或隔離相關服務，以降低潛在風險。