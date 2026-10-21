我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼樂遊桃園官方社群公開舒華今日在中壢夜市的行程（如上圖），但之後卻又在下方留言否認是見面會，並希望粉絲配合安排，不要影響拍攝（如下圖）。（圖／翻攝自樂遊桃園FB）

韓國女團i-dle台灣成員葉舒華，日前受桃園市觀光旅遊局邀約擔任桃園觀光大使。而近日她返台，並於今（21）日晚間將現身中壢觀光夜市拍攝，官方也在昨日於社群公開她的行程時間，寫下舒華要親自帶隊和現場大家打造「舒式夜市經典遊程」，讓不少人誤以為是見面會，紛紛打算到場朝聖。不料今日官方於留言區否認是見面會，並強調是以拍攝為主，希望粉絲配合現場安排，不要影響拍攝，讓大批粉絲都感到非常傻眼，直言官方誤導了粉絲，怒批：「既要又要。」樂遊桃園官方社群昨日發文宣布舒華即將現身中壢夜市，「尖叫聲準備好！我們的桃園觀光大使舒華即將到中壢夜市出任務啦！最漂亮、最寵粉的舒華，這次要親自帶隊，和現場的大家一起打造專屬的『舒式夜市經典遊程』！好奇舒華口袋名單裡的私房愛店？想知道女神逛夜市必吃的本命美食是什麼嗎？」接著還清楚標註時間是10月21日的晚間9點，並喊話：「快定好鬧鐘、揪齊好友！一起來捕捉野生舒華吧！」官方的聲明讓許多粉絲誤以為是見面會，紛紛緊急調整時間要前往中壢夜市。不料今日官方卻突然在該貼文下留言，表示公開拍攝行程，是為了讓粉絲有機會近距離看見舒華，「不過這次主要還是以工作拍攝為主，不是粉絲見面活動。」並喊話大家多理解，配合現場安排，「避免拍打、餵食，讓拍攝順利進行喔。」官方的聲明，也引發大批粉絲不滿，除了抱怨活動公布的太晚，來不及調整時間外，不少人也認為官方一開始的聲明很容易誤導粉絲，圖文看起來都很像是見面會活動，但之後卻又說不要影響拍攝，讓部分粉絲感到非常混亂，「就是宣傳她會來，但是又變成是要拍片⋯那就真的不要打擾啊」、「不要人家干擾為什麼要宣傳⋯根本是既要又要」、「要宣傳桃園也不應該這樣誤導粉絲吧…」