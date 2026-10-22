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陸劇《嫁金釵》由田曦薇與閆桉等人主演，精采劇情在近日引發高度討論，劇中演員也都備受矚目，其中有劇迷發現飾演魏嬈媽媽「周芙」的演員毛林林越看越面熟，一查發現她竟然是在田曦薇另一部劇《逐玉》中，飾演男主角張凌赫的媽媽，昔日螢幕CP共用媽媽，也讓粉絲笑喊：「原來是熟面孔。」毛林林近日在《嫁金釵》中，飾演女主角魏嬈的媽媽「周芙」，在丈夫戰死後，拋棄女兒改嫁入宮，成為皇帝的寵妃，精緻美貌與演技獲得關注。不過有粉絲發現她越看越面熟，原來她曾在《逐玉》中飾演「武安侯」謝征（張凌赫 飾）的媽媽「魏綰」。雖然她只有出現幾幕，但亮眼的外表依舊讓劇迷印象深刻。昔日《逐玉》的螢幕CP共用媽媽，也讓粉絲們笑說：「真的都是熟面孔欸」、「這算是另類的彩蛋嗎？張凌赫跟田曦薇一家親的番外」、「毛林林可以說是美媽專業戶了，孩子們顏值都超高。」事實上，毛林林早在《嫁金釵》播出前，就曾在直播中爆料過選角內幕，透露當初劇組來找她時，只告訴她這角色必須是絕世大美女，她一口答應，她也笑說，雖然還不到上癮的程度，但兒子女兒顏值都這麼高，實在無法拒絕。