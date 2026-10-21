第11局下，兄弟打線狙擊主力後援陳冠偉，詹子賢敲出再見安打，中信兄弟5：4擊敗味全龍，系列賽拿下第1勝，也避免被橫掃，根據統計，這是中職台灣大賽史上第13支再見安打。

我是廣告 請繼續往下閱讀

土投大對決 黃暐傑率先失分

兄弟打線大復活 宋晟睿安打強勢追平

牛棚大戰開啟 兩隊打線都熄火

兄弟第九局雙殺無緣結束比賽 兩隊進入延長賽

延長賽兩隊打線都有攻勢 卻始終離得分大門一步

味全龍11局則由陳冠偉登板，曾頌恩纏鬥到滿球數選到保送，兄弟換上岳政華要搶下再見分，還盜上二壘，宋晟睿卻打成內野高飛球形成2出局，隨後詹子賢一棒打出左外野落地安打，中信兄弟5：4擊敗味全龍，收下系列賽首勝，兩隊將於23日周五進行第5戰。

▲台灣大賽G4中信兄弟推出先發投手鄭浩均，第五局被慘打4分退場，無緣投滿五局就退場。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.21）

▲曾聖安第五局再度扮演關鍵先生，一棒助隊追平。（圖／記者朱永強攝，2026.10.21）

▲中信兄弟外野手宋晟睿敲出安打，幫助兄弟扳平戰局。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

▲台灣大賽G4，為中信兄弟今年球季最後一場主場賽事，創下台灣大賽史上平日首次滿場4萬人紀錄。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.21）

▲林子昱守下9局下半兄弟反撲，開心振臂歡呼。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.21）

▲兄弟詹子賢敲出再見安打，全隊歡慶台灣大賽首勝。（圖／記者朱永強攝，2026.10.21）

中職37年台灣大賽G4開打，0勝3敗的中信兄弟打線終於復活，前6局靠5支安打拿下4分，與味全龍打平，兩隊後續進入牛棚大戰，兄弟背水一戰直接推出勝騎士力投4局無失分，味全龍相較驚險但也順利守成，兩隊上演中職史上第18場延長賽。本場兩隊上演土投大對決，鄭浩均、黃暐傑前2局都安全下庄，但後者第3局率先被攻破，對首棒打者江坤宇投出保送，後續黃韋盛再敲安，2出局後，張士綸打出2分打點反向關鍵安打，終止中信兄弟連續15局無得分尷尬紀錄，張士綸也仰天怒吼提振士氣。兄弟只維持不到2個半局領先，前4局順風順水的鄭浩均，第五局隊首棒打者朱育賢投出保送，後續陳子豪、劉俊緯串聯安打，關鍵先生曾聖安又挺住壓力，大棒一揮打出2分打點二壘安打，助隊追平比分，後續李凱威再補上穿越安打，味全龍取得4：2領先。中信兄弟本場打線終於豁出去，第六局下再度展開攻勢，2出局後連續3支安打，尤其是宋晟睿關鍵中外野安打，同樣帶有2分打點，中信兄弟強勢追平4：4，轉播拍到滿場4萬名象迷中，有不少人都感動落淚。第七局，中信兄弟正式由僅休息3天的當家王牌勝騎士登板中繼，全力拚下這場，也順利投出三上三下，助隊維持住平手局面，氣勢導向兄弟方面，可惜七局下攻勢，被呂偉晟驚險化解，兩隊仍是4：4平手。第八局，勝騎士上場續投，2出局後被劉基鴻敲出安打，但後續讓朱育賢敲出內野高飛球出局，味全龍自第六局後連續3個半局無得分。兄弟八局下繼續面對呂偉晟，但張士綸、曾頌恩都被解決，味全龍此時換上陳禹勳，成功解決王威晨。第九局，勝騎士進入個人第4局投球，開局就被打出安打，後續驚險製造2個飛球出局，接著又輪到「關鍵先生」曾聖安上場，於1好1壞情況下敲出飛球出局，味全龍依舊無法突破勝騎士。關鍵九局下，味全龍選擇讓經驗豐富的陳禹勳續投，結果開局就被宋晟睿敲出左外野落地一壘安打，味全龍緊急換上林子昱登板救援，先三振詹子賢，隨後江坤宇再敲安，兄弟攻佔一二壘得點圈，但高宇杰打出游擊雙殺打，比賽進入延長賽。中信兄弟、味全龍上演中職史上第18場延長賽，勝騎士繼續燃燒小宇宙，1出局後被郭天信敲安上壘，中信兄弟換上最穩的呂彥青上場救火，結果對張政禹投出觸身球，形成一二壘有人，可惜劉基鴻、朱育賢都出局，味全龍依舊無功而返。味全龍原先讓終結者林凱威熱身，但因為上個半局無得分，10局下改由林子昱續投，黃韋盛、張仁瑋都敲出扎實飛球，可惜都被左外野手王順和接殺，張士綸內野滾地球，頭部撲壘仍無法上壘，兄弟該局攻勢結束。兄弟抱著破釜沉舟心情，第11局推出次戰先發洋投菲力士登場，在僅有2天休息時間下，儘管被敲出2安打，一度被攻佔二三壘有人，最終仍順利化解危機。