我是廣告 請繼續往下閱讀

▲上排左起瑞瑪席丹、謝盈萱、舒淇，下排左起李心潔、吳奕蓉、許莉廷。（圖／Netflix提供、翻攝自臉書）

第61屆金鐘獎頒獎典禮即將登場，本屆「迷你劇集（電視電影）女主角獎」堪稱史上競爭最激烈的死亡之組！兩大同歲金馬影后舒淇與李心潔在復仇黑暗劇集《回魂計》中攜手飆戲，雙雙入圍該獎項，上演精彩的「網內互打」場面。然而，這場金鐘視后之爭不僅有雙影后頂峰對決，年僅24歲的新星許莉廷也憑藉《晚安，瑪卡龍》殺出重圍，展現初生之犢不畏虎的強勢氣場，形成資深影后與新銳新星同台角逐的吸睛局勢。在《回魂計》中，舒淇與李心潔飾演兩位因詐騙案失去女兒、無法透過司法撫平創傷的悲痛母親，兩人選擇走上極端復仇之路。舒淇首次挑戰家庭主婦角色，將角色在絕望、憤怒與悲痛間的複雜轉折刻畫得淋漓盡致，更自嘲是「入行以來哭最多的一部戲」。而李心潔則將失去至親的沉重心理負擔發揮到極致，認屍橋段的情緒爆發更是震撼全場。評審團大讚舒淇在悲劇底色中帶有些微難度極高的層次感，而李心潔的展現則令人驚豔，雙影后的精湛演技難分軒輊，也讓兩人同時入圍提名。另一邊，年僅24歲的許莉廷則展現出極具爆發力的演藝潛能。曾以《此時此刻》入圍金鐘獎最具潛力新人獎的她，此次在《晚安，瑪卡龍》中首次擔綱主演，飾演個性張揚、心態複雜的「姜月」。許莉廷在劇中面對母親用藥休克的場面，僅憑15秒便展現從平靜到哭得撕心裂肺的渲染力，精湛表現讓她直接越級挑戰迷你劇集視后寶座。除了舒淇、李心潔與許莉廷的世代對決外，該獎項還集結了《忘了我記得》謝盈萱、實力派女星《小包袱》吳奕蓉、以及在《親密之海》挑戰大尺度演出的瑞瑪席丹，入圍名單含金量極高。吳奕蓉／客家電影院－《小包袱》李心潔／《回魂計》許莉廷／《晚安，瑪卡龍》舒淇／《回魂計》瑞瑪席丹／《親密之海》謝盈萱／《忘了我記得》（本新聞由AI協作整合資訊製作）