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薔琵颱風路徑略西修 週五、六影響最明顯

▲氣象署表示，薔琵的暴風圈預計明天開始影響巴士海峽及台灣東半部海面，颱風中心則預估於週五至週六從台灣東北方外海通過並北上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天天氣搶先看！宜蘭、大台北山區防局部大雨

東北風增強！沿海浪高3至4公尺 東半部恐有6公尺巨浪

薔琵颱風持續接近台灣，中央氣象署今（21）日表示，預計晚間11時30分發布海上颱風警報，並於晚間11時40分舉行記者會說明。至於陸上颱風警報，則預估明（22）日中午過後發布。氣象署指出，薔琵目前朝西北方向往台灣東方外海前進，預測明（22）日抵達台灣東部外海，週五、週六從台灣東北方外海通過並北上。最新預測路徑較上午略為西修，北轉時間也可能較晚，颱風中心距離台灣陸地可能更近，對台灣的影響也將更加明顯，實際路徑仍有不確定性，須持續觀察。今年第29號強烈颱風薔琵（國際命名：CHAMPI）今天下午2時位於鵝鑾鼻東南東方約910公里海面，以西北方向移動，持續朝台灣東方外海接近。氣象署表示，薔琵的暴風圈預計明天開始影響巴士海峽及台灣東半部海面，颱風中心則預估於週五至週六從台灣東北方外海通過並北上。其中，週五至週六上半天是颱風對台灣影響最明顯的時段。不過，颱風北轉的時間與角度仍存在不確定性，將影響中心與台灣的距離及實際風雨程度。強度方面，受到台灣附近大氣環境影響，薔琵接近台灣時預估為中度颱風上限或強烈颱風下限，後續仍須留意氣象署最新預報。明天（22日）受到東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面天氣較不穩定，北部及東北部有短暫陣雨，尤其宜蘭及大台北山區有局部大雨發生的機率；東部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北及宜蘭高溫約24至25度，新竹、苗栗約26至27度；其他地區高溫仍有30至33度，感受偏熱。各地早晚低溫約22至25度，民眾外出應適時補充水分，並留意防曬及早晚溫差。隨著東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島，可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上的強風；台中、澎湖、蘭嶼及綠島更有機會出現平均風力9級以上或陣風11級以上的強風。此外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖須留意長浪，沿海浪高可能達3至4公尺以上，東半部海面更有出現6公尺以上巨浪的機率。氣象署提醒，颱風接近期間海邊風浪強勁，民眾應避免前往海岸觀浪或從事水上活動，並隨時留意最新颱風警報及天氣資訊。