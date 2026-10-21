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▲亮亮在7歲時，就因出演《紅衣小女孩》而為人熟知。（圖／翻攝自百分百娛樂YT）

童星出身亮亮（陳亮彤）在2015年因出演恐怖片《紅衣小女孩》，而打開知名度，劇中慘白可怕的妝容，至今仍是許多影迷心中的惡夢。而如今已18歲的她，日前宣布轉戰啦啦隊，加入職籃洋基工程籃球隊啦啦隊成為「洋基女孩」一員，近日登上沈玉琳主持的節目《百分百娛樂》，坦承隱瞞了自己身分，還透露原因直呼：「怕別人不敢接近我。」亮亮近日現身《百分百娛樂》，出場前沈玉琳就狂提醒「膽小誤看」，亮亮飾演的紅衣小女孩照片也被公開，只見她穿著紅色連身裙，頂著一頭亂髮，全身都畫的非常白、眼睛部分則非常黑，表情猙獰地看向鏡頭，直接勾起許多人的惡夢。接著亮亮本人出場，女大十八變的模樣直接驚呆眾人，狂讚她的美貌。沈玉琳在她一出場，就問說：「妳不是啦啦隊嗎？妳在啦啦隊都隱瞞自己是紅衣小女孩的身分喔？」亮亮馬上笑著承認，「我怕別人不敢接近我。」直接讓大家笑翻，不過亮亮也表示同事們後來也知道了她的身分。亮亮透露拍該電影的契機，表示當時媽媽的朋友在拍廣告擔任女主角，臨時臨演不夠，她就去湊數，就這樣開啟了童星之旅。亮亮在那之後就收到《紅衣小女孩》試鏡，不料到現場發現是百人徵選，自己還差點沒選上，因為要選出3名身高一樣小女孩，但亮亮在7歲當時就已經154公分，不過因為表現很好，才又被挑回去成功選上。除此之外，亮亮也透露從國小到高中都被霸凌，小二就遭五六年級學姐嗆聲：「拍戲了不起喔。」讓亮亮至今都一頭霧水，甚至不知道對方是誰，吐露了小時候就成名背後的心酸。