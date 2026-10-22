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▲左起李銘順、秦漢、傅孟柏、洪都拉斯、侯彥西。（圖／CATCHPLAY提供、翻攝自臉書）

80歲秦漢上一次入圍金鐘獎，是在1988年時以《庭院深深》入圍男演員獎，此次他在《忘了我記得》中飾演老頑童，自然的演技獲得評審青睞，將在第61屆金鐘獎中與傅孟柏、李銘順等人爭奪迷你劇集男主角獎，然而李銘順是得獎常客，此次《親密之海》飾演中年渣男，讓觀眾看到不同面向，得獎呼聲高。第61屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）男主角獎」入圍名單揭曉，本屆戰況空前激烈，被譽為「帝王級死亡之組」，入圍者包括《忘了我記得》秦漢、《親密之海》李銘順、《回魂計》傅孟柏、《大仙尪仔》洪都拉斯以及《客家電影院－屋下無人》侯彥西。資深影帝秦漢在《忘了我記得》中飾演一位性格調皮胡鬧卻逐漸面臨失智症挑戰的父親，與謝盈萱精彩的父女對手戲細膩動人，將角色的無奈與深情呈現得淋漓盡致。李銘順則憑藉《親密之海》第七度入圍金鐘獎，劇中他挑戰充滿複雜人性的文創集團老闆，以精湛又自然成熟的演技詮釋角色的多情與瑕疵，展現金鐘影帝的穩健實力。曾獲迷你劇集男主角獎的傅孟柏，在《回魂計》中一改往日文青形象突破演出反派角色，面對舒淇、李心潔兩大影后的強大氣場依然表現亮眼，張力十足的詮釋同樣奪獎呼聲不斷；此外，以《大仙尪仔》角逐的洪都拉斯展現接地氣的精湛演技，以及在《客家電影院－屋下無人》中有細膩發揮的侯彥西，皆為這場視帝之爭增添極高看頭。李銘順／《親密之海》侯彥西／客家電影院－《屋下無人》洪都拉斯【洪勝德】／《大仙尪仔》秦漢／《忘了我記得》傅孟柏／《回魂計》（本新聞由AI協作整合資訊製作）