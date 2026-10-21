我是廣告 請繼續往下閱讀

立委建議比照高鐵！台鐵放寬手機APP訂票時限

▲「台鐵e訂通」APP從11月10日（週二）開始將當日訂票期限放寬至開車前5分鐘。（圖／台鐵e訂通）

台鐵11月10日新制上路！未來開車前5分鐘仍可訂票

台鐵購票新制來了！台鐵宣布，「台鐵e訂通」APP將放寬當日訂票期限，原本列車開車前30分鐘便停止受理，預計自11月10日起，放寬至開車前5分鐘。新制上路後，旅客即使臨時趕車，也能透過手機訂票，提升即時購票的便利性。這項調整源自立委陳清龍的建議，陳清龍指出，高鐵與台鐵都提供手機APP訂票服務，但兩者的當日訂票規定不同。高鐵APP可受理列車開車前30分鐘內的訂票，並會提醒旅客相關交易限制。台鐵APP則規定，距離開車時間剩下30分鐘時，就不再接受訂票，旅客只能改到車站窗口或售票機購票。陳清龍認為，對於臨時決定搭車或趕時間的旅客而言，若能透過手機完成訂票，將更為便利，因此建議台鐵參考高鐵模式，放寬APP訂票期限。針對這項建議，台鐵則表示，為提升旅客服務品質及便利購票需求，已請票務系統承商進行功能開發及調整，預計於2026年11月10日（週二）正式上線。舊制（現行規定）：乘車當日距離列車開車時間剩下30分鐘時，台鐵e訂通APP即停止受理訂票，旅客須改至車站窗口或售票機購票。新制（11月10日起）：當日訂票期限放寬至開車前5分鐘，旅客可在列車開車前5分鐘以前，透過台鐵e訂通APP訂票。台鐵這項調整，將有效提升旅客即時購票及行動取票的便利性，讓乘客有更多購票選擇。