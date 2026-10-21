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美股週三（21日）開盤後主要指數齊漲，交易員們評估最新一輪的企業財報表現，SpaceX股價大漲帶動科技股氣勢，投資人似乎稍微走出AI泡沫的疑慮。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲109.01點或0.21％；標普500指數上漲21.24點或0.28％；那斯達克指數上漲178.041點或0.67％；費城半導體指數上漲108.44點或0.96％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲0.35％、輝達上漲1.64％、特斯拉上漲3.70％、SpaceX上漲10.04％。記憶體類股方面，美光上漲0.71％、Sandisk下跌0.93％，SK海力士ADR股價上漲1.05％。根據《CNBC》報導，馬斯克（Elon Musk）已證實SpaceX與特斯拉（Tesla）分別成立特別委員會，正式評估兩家公司合併前景。SpaceX最新財報優於預期，第三季營收年增161％，帶動股價大漲。同樣因營收優於預期，美超微在盤中也大漲11％。另一方面，Netflix由於營收低於分析師預期，股價在盤中一度下跌超過4％。投資人持續尋求更多關於AI交易題材的線索，Meta預計將於美股週三盤後公布財報，財報表現如何將牽動市場情緒。IBM與西南航空（Southwest Airlines）同樣預計將於美國時間週三公布財報。交易員密切關注由債務支持的AI投資，以及AI基礎設施的需求是否能支撐企業龐大的資本支出。高盛研究部資產配置主管米勒-格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）表示，隨著今年進入尾聲，本輪財報季可能會有助於推升股市。米勒-格里斯曼指出，「短期內，由於對人工智慧的疑慮、中東局勢緊張以及期中選舉等因素，市場可能會面臨較大的波動；但我們認為，在持倉相對輕盈且估值偏低的情況下，良好的盈利表現應有助於推動股票市場一路走高至年底」。