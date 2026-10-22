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iPhone Duo摺痕有，但不明顯

▲Tim哥實測iPhone Duo螢幕摺痕，正面觀看不明顯，但側光下仍可見痕跡，觸摸也有凹凸感。（圖／翻攝3cTim哥生活日常）

雙螢幕切換超流暢、隱藏動態島也曝光

▲iPhone Duo展開可雙開App，Tim哥讚內外螢幕切換流暢，但部分App尚未完成最佳化。（圖／翻攝3cTim哥生活日常）

A20 Pro跑分出爐！連續高負載效能明顯下降

▲iPhone Duo改用側邊Touch ID，Tim哥實測指紋解鎖，手指潮濕可能影響辨識。（圖／翻攝3cTim哥生活日常）

售價74900元值得買？Tim哥點名3大缺點

1.機身重量與厚度

2.缺少望遠鏡頭

3.App相容性仍待改善

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo正式亮相，台灣售價74900元，究竟值不值得入手？科技YouTuber Tim哥搶先開箱實測，針對消費者最關心的螢幕摺痕、鉸鏈設計、雙螢幕操作、相機、效能及續航力進行測試，Tim哥發現，iPhone Duo的螢幕摺痕在正常使用下幾乎不影響觀看，內外螢幕切換相當讓人驚豔，不過機身偏重、缺少望遠鏡頭，以及App相容性等3大缺點，買之前也要先評估。iPhone Duo採用5.4吋外螢幕、7.6吋內螢幕，展開後單側厚度5.2mm，摺疊狀態則為11.3mm，重量254公克，與一般直立式iPhone相比，整體手感明顯不同，至於摺疊螢幕中央的摺痕會不會很明顯？Tim哥實際測試發現，從正面觀看時，摺痕確實不太明顯，加上內螢幕表面處理能降低反光，正常閱讀、觀看影片時幾乎不受影響。不過，這不代表摺痕完全消失，因為當螢幕關閉、切換深色背景，或從側面以光線照射時，仍能看見中央淡淡的摺痕，手指滑過也可以感受到些微凹凸。他認為，目前的摺痕表現已不至於干擾日常操作，但使用數個月後是否加深，仍有待長期觀察。此外，iPhone Duo鉸鏈支援多角度懸停，手機半摺後可直接放在桌上，用於自拍、視訊通話或觀看影片，甚至能取代部分手機腳架功能。比起摺痕，Tim哥認為更值得關注的是iPhone Duo的軟體操作體驗，他表示，最讓自己驚豔的並非螢幕變大，而是內外螢幕切換時的流暢程度。例如在外螢幕開啟地圖，展開手機後，系統不需要重新載入，而是直接將畫面調整成適合大螢幕的配置；重新摺疊時，也會自動回到方便單手使用的介面。iPhone Duo還支援雙開App，可以一邊查看地圖、一邊整理旅遊行程，也能使用分割鍵盤，讓雙手打字更方便。另外，Tim哥也發現，原本以為消失的「動態島」其實仍然存在，播放音樂時，可以在鏡頭附近的介面區域呼叫相關控制功能。但要注意，iPhone Duo取消Face ID，改採整合於側邊按鍵的Touch ID指紋辨識，手濕濕的時候可能會影響解鎖。效能方面，iPhone Duo搭載A20 Pro晶片，Tim哥使用Geekbench 6測試，CPU單核心取得3753分、多核心10385分，GPU則達到53649分，展現旗艦級的運算能力。不過，在連續20輪的圖形壓力測試中，最高分14264分，最低降至8118分，穩定度僅56.9%，影格率也從接近60FPS下降至約30FPS。代表iPhone Duo短時間執行遊戲或多工操作沒有太大問題，但長時間維持高負載時，仍可能因散熱與機身設計限制而降低效能。至於實際遊戲溫度，連續運作20分鐘後，機身表面溫度從37.2度上升至38.2度，僅增加1度。續航部分，Tim哥觀察，充電測試則使用60W USB-C充電器，15分鐘電量由13%升至33%，30分鐘達到52%，增加39個百分點。儘管iPhone Duo帶來不少新鮮體驗，但Tim哥實際使用後，仍整理出購買前必須注意的3大問題。iPhone Duo重達254公克，摺疊後厚度11.3mm，如果長時間單手拿著操作，可能增加手腕負擔，裝上保護殼後也會更重。iPhone Duo僅配備主鏡頭與超廣角鏡頭，雖然雙螢幕可以讓拍攝對象即時預覽，也能利用後置主鏡頭自拍，但對於經常拍攝演唱會、舞台表演或遠距離人像的使用者來說，沒有望遠鏡頭仍是一大遺憾。iPhone Duo最大的優勢是展開後的大螢幕與多工操作，但並非所有第三方App都已完成最佳化，部分App可能只是將原有手機介面直接放大，導致按鈕位置不理想，無法真正發揮摺疊手機的優勢。