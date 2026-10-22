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時間 客隊（客場） 主隊（主場） 盤口讓分（Line） 大小分（O/U） 最低票價（美元） 07:00 亞特蘭大老鷹 奧蘭多魔術 魔術讓2.5分 234.5 $38 07:00 密爾瓦基公鹿 華盛頓巫師 巫師讓4.5分 239.5 $32 07:30 明尼蘇達灰狼 邁阿密熱火 熱火讓1.5分 238.5 $73 07:30 夏洛特黃蜂 布魯克林籃網 黃蜂讓1.5分 219.5 $45 07:30 芝加哥公牛 多倫多暴龍 暴龍讓10.5分 237.5 $108 08:00 猶他爵士 曼菲斯灰熊 灰熊讓2.5分 241.5 $15 08:00 印第安那溜馬 紐奧良鵜鶘 溜馬讓3.5分 239.5 $16 08:30 達拉斯獨行俠 休士頓火箭 火箭讓10.5分 229.5 $23 10:00 金州勇士 洛杉磯湖人 湖人讓6.5分 234.5 $95 10:00 鳳凰城太陽 波特蘭拓荒者 拓荒者讓2.5分 231.5 $67 10:30 沙加緬度國王 洛杉磯快艇 快艇讓4.5分 227.5 $23

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NBA 2026-27賽季全面點燃戰火，台灣時間10月22日將迎來高達11場例行賽大混戰。上午10點金州勇士隊客場挑戰洛杉磯湖人隊。上賽季奪下53勝29敗的湖人隊在引進超級球星唐西奇（Luka Doncic）後氣勢如虹；反觀上季僅拿下37勝45敗的勇士隊，在開季首戰就面臨傷兵滿營的極大劣勢，不僅巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷高掛免戰牌，後場核心波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也因下背痠痛缺陣，勇士將在柯瑞（Stephen Curry）帶領下，於客場苦戰抗敵。除了勇湖大戰，同日德州內戰同樣充滿話題，休士頓火箭隊將在主場迎戰達拉斯獨行俠隊；明尼蘇達灰狼隊客場硬碰邁阿密熱火隊；鳳凰城太陽隊則作客波特蘭拓荒者隊。金州勇士 @ 洛杉磯湖人（10:00 AM）：湖人主場以6.5分讓分佔據優勢，主隊陣容完整且內線戰力充沛。勇士隊除了防守大鎖巴特勒與主力射手穆迪需長期休養、波爾辛吉斯無限期缺陣外，剛續約的主力後衛波傑姆斯基也確定無法出戰。預計勇士將派出24歲菜鳥新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）迎來生涯首秀並直接扛起對位唐西奇的艱鉅任務，老將柯瑞能否在外線轟下足夠分數抗衡湖人強大火力，成為勝負最大關鍵。達拉斯獨行俠 @ 休士頓火箭（08:30 AM）：上季打出52勝30敗優異戰績的年輕火箭隊，主場迎戰正處於重整期的獨行俠隊。盤口開出火箭讓10.5分的懸殊差距，獨行俠主力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）與阿爾達馬（Santi Aldama）均因傷缺陣，禁區戰力告急，火箭有望在主場強勢收下開門紅。