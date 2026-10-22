NBA 2026-27賽季全面點燃戰火，台灣時間10月22日將迎來高達11場例行賽大混戰。上午10點金州勇士隊客場挑戰洛杉磯湖人隊。上賽季奪下53勝29敗的湖人隊在引進超級球星唐西奇（Luka Doncic）後氣勢如虹；反觀上季僅拿下37勝45敗的勇士隊，在開季首戰就面臨傷兵滿營的極大劣勢，不僅巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷高掛免戰牌，後場核心波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也因下背痠痛缺陣，勇士將在柯瑞（Stephen Curry）帶領下，於客場苦戰抗敵。
除了勇湖大戰，同日德州內戰同樣充滿話題，休士頓火箭隊將在主場迎戰達拉斯獨行俠隊；明尼蘇達灰狼隊客場硬碰邁阿密熱火隊；鳳凰城太陽隊則作客波特蘭拓荒者隊。
NBA 10/24開幕戰焦點對決看點分析
金州勇士 @ 洛杉磯湖人（10:00 AM）：湖人主場以6.5分讓分佔據優勢，主隊陣容完整且內線戰力充沛。勇士隊除了防守大鎖巴特勒與主力射手穆迪需長期休養、波爾辛吉斯無限期缺陣外，剛續約的主力後衛波傑姆斯基也確定無法出戰。預計勇士將派出24歲菜鳥新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）迎來生涯首秀並直接扛起對位唐西奇的艱鉅任務，老將柯瑞能否在外線轟下足夠分數抗衡湖人強大火力，成為勝負最大關鍵。
達拉斯獨行俠 @ 休士頓火箭（08:30 AM）：上季打出52勝30敗優異戰績的年輕火箭隊，主場迎戰正處於重整期的獨行俠隊。盤口開出火箭讓10.5分的懸殊差距，獨行俠主力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）與阿爾達馬（Santi Aldama）均因傷缺陣，禁區戰力告急，火箭有望在主場強勢收下開門紅。
NBA 10月22日完整賽程表（台灣時間）
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NBA 10/24開幕戰焦點對決看點分析
金州勇士 @ 洛杉磯湖人（10:00 AM）：湖人主場以6.5分讓分佔據優勢，主隊陣容完整且內線戰力充沛。勇士隊除了防守大鎖巴特勒與主力射手穆迪需長期休養、波爾辛吉斯無限期缺陣外，剛續約的主力後衛波傑姆斯基也確定無法出戰。預計勇士將派出24歲菜鳥新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）迎來生涯首秀並直接扛起對位唐西奇的艱鉅任務，老將柯瑞能否在外線轟下足夠分數抗衡湖人強大火力，成為勝負最大關鍵。
達拉斯獨行俠 @ 休士頓火箭（08:30 AM）：上季打出52勝30敗優異戰績的年輕火箭隊，主場迎戰正處於重整期的獨行俠隊。盤口開出火箭讓10.5分的懸殊差距，獨行俠主力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）與阿爾達馬（Santi Aldama）均因傷缺陣，禁區戰力告急，火箭有望在主場強勢收下開門紅。
NBA 10月22日完整賽程表（台灣時間）
|時間
|客隊（客場）
|主隊（主場）
|盤口讓分（Line）
|大小分（O/U）
|最低票價（美元）
|07:00
|亞特蘭大老鷹
|奧蘭多魔術
|魔術讓2.5分
|234.5
|$38
|07:00
|密爾瓦基公鹿
|華盛頓巫師
|巫師讓4.5分
|239.5
|$32
|07:30
|明尼蘇達灰狼
|邁阿密熱火
|熱火讓1.5分
|238.5
|$73
|07:30
|夏洛特黃蜂
|布魯克林籃網
|黃蜂讓1.5分
|219.5
|$45
|07:30
|芝加哥公牛
|多倫多暴龍
|暴龍讓10.5分
|237.5
|$108
|08:00
|猶他爵士
|曼菲斯灰熊
|灰熊讓2.5分
|241.5
|$15
|08:00
|印第安那溜馬
|紐奧良鵜鶘
|溜馬讓3.5分
|239.5
|$16
|08:30
|達拉斯獨行俠
|休士頓火箭
|火箭讓10.5分
|229.5
|$23
|10:00
|金州勇士
|洛杉磯湖人
|湖人讓6.5分
|234.5
|$95
|10:00
|鳳凰城太陽
|波特蘭拓荒者
|拓荒者讓2.5分
|231.5
|$67
|10:30
|沙加緬度國王
|洛杉磯快艇
|快艇讓4.5分
|227.5
|$23
|轉播／資訊平台
|平台類型
|觀看與使用方式
|轉播與服務內容說明
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