中職台灣大賽在台北大巨蛋點燃戰火，系列賽陷入落後的中信兄弟展現強大韌性，與味全龍鏖戰至延長賽第11局。中信兄弟靠著詹子賢在11局下半敲出關鍵再見安打，終場以5：4氣走味全龍，幫助兄弟延續系列賽，這也是台灣大賽歷史上的第14支再見安打。中信兄弟以及前身的兄弟象，過去有蔡豐安、陳致遠、陳冠任、王勝偉和等4名選手在台灣大賽敲過再見安打，詹子賢是第5人。
詹子賢建功 兄弟和味全說再見
這場比賽，雙方你來我往互不相讓。3局下中信兄弟張士綸敲出一壘安打進帳2分打點打破僵局；5局上味全龍吹起反攻號角，曾聖安擊出右外野深遠二壘安打送回2分扳平戰局，隨後李凱威補上中外野滾地一壘安打再添2分，味全龍單局攻下4分反超比數。
落後的中信兄弟並未放棄，6局下宋晟睿適時敲出帶有2分打點的中外野安打，雙方戰成4：4平手。兩隊一路僵持進入延長賽，11局上味全龍雖攻佔二、三壘，但後援登板的菲力士力保不失；11局下味全龍換上終結者陳冠偉，中信兄弟曾頌恩率先選到四壞保送上壘並換上岳政華代跑，雖然王威晨與宋晟睿接連出局，但第6棒詹子賢頂住2出局壓力，一棒敲出致命再見安打結束比賽。
台灣大賽過去敲出再見安打的球員都有誰？
隨著詹子賢的致勝一擊，台灣大賽史上第14支再見安打正式誕生。回顧中職總冠軍賽歷史，前13支再見安打的締造者皆是各時期的經典英雄，味全龍有洪正欽、陳金茂、劉基鴻等3人；興農牛有葉君璋、曾華偉2人；La New熊／Lamigo桃猿有廖健富、石志偉和陳峰民3人；兄弟象有蔡豐安、陳致遠、陳冠任、王勝偉和詹子賢
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這場比賽，雙方你來我往互不相讓。3局下中信兄弟張士綸敲出一壘安打進帳2分打點打破僵局；5局上味全龍吹起反攻號角，曾聖安擊出右外野深遠二壘安打送回2分扳平戰局，隨後李凱威補上中外野滾地一壘安打再添2分，味全龍單局攻下4分反超比數。
落後的中信兄弟並未放棄，6局下宋晟睿適時敲出帶有2分打點的中外野安打，雙方戰成4：4平手。兩隊一路僵持進入延長賽，11局上味全龍雖攻佔二、三壘，但後援登板的菲力士力保不失；11局下味全龍換上終結者陳冠偉，中信兄弟曾頌恩率先選到四壞保送上壘並換上岳政華代跑，雖然王威晨與宋晟睿接連出局，但第6棒詹子賢頂住2出局壓力，一棒敲出致命再見安打結束比賽。
台灣大賽過去敲出再見安打的球員都有誰？
隨著詹子賢的致勝一擊，台灣大賽史上第14支再見安打正式誕生。回顧中職總冠軍賽歷史，前13支再見安打的締造者皆是各時期的經典英雄，味全龍有洪正欽、陳金茂、劉基鴻等3人；興農牛有葉君璋、曾華偉2人；La New熊／Lamigo桃猿有廖健富、石志偉和陳峰民3人；兄弟象有蔡豐安、陳致遠、陳冠任、王勝偉和詹子賢
|編號
|球員姓名
|所屬球隊
|比賽日期
|比賽場地
|賽事類型／場次
|紀錄備註
|1
|洪正欽
|味全龍
|1990/10/20
|台北市立棒球場
|總冠軍賽 G1
|聯盟總冠軍賽史第1支再見安打
|2
|陳金茂
|味全龍
|1999/11/09
|新莊棒球場
|總冠軍賽 G5
|9局下再見安打（封王戰）
|3
|葉君璋
|興農牛
|2000/10/21
|台中棒球場
|總冠軍賽 G6
|9局下滿壘再見安打
|4
|曾華偉
|興農牛
|2003/10/16
|澄清湖棒球場
|總冠軍賽 G5
|9局下再見安打
|5
|蔡豐安
|兄弟象
|2003/10/18
|天母棒球場
|總冠軍賽 G6
|10局下再見安打（封王戰）
|6
|石志偉
|La New熊
|2006/10/21
|澄清湖棒球場
|總冠軍賽 G1
|11局下再見安打
|7
|陳峰民
|La New熊
|2006/10/22
|斗六棒球場
|總冠軍賽 G2
|9局下再見安打（連續兩場再見安）
|8
|陳致遠
|兄弟象
|2009/10/20
|澄清湖棒球場
|總冠軍賽 G3
|10局下代打再見安打
|9
|陳冠任
|兄弟象
|2009/10/22
|新莊棒球場
|總冠軍賽 G5
|10局下再見安打
|10
|王勝偉
|中信兄弟
|2015/10/20
|新莊棒球場
|總冠軍賽 G3
|11局下再見安打（跨日大戰）
|11
|廖健富
|Lamigo桃猿
|2019/10/12
|樂天桃園棒球場
|總冠軍賽 G1
|9局下代打再見安打
|12
|劉基鴻
|味全龍
|2023/11/04
|天母棒球場
|總冠軍賽 G1
|14局下總冠軍賽史上首支「再見全壘打」
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