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編號 球員姓名 所屬球隊 比賽日期 比賽場地 賽事類型／場次 紀錄備註 1 洪正欽 味全龍 1990/10/20 台北市立棒球場 總冠軍賽 G1 聯盟總冠軍賽史第1支再見安打 2 陳金茂 味全龍 1999/11/09 新莊棒球場 總冠軍賽 G5 9局下再見安打（封王戰） 3 葉君璋 興農牛 2000/10/21 台中棒球場 總冠軍賽 G6 9局下滿壘再見安打 4 曾華偉 興農牛 2003/10/16 澄清湖棒球場 總冠軍賽 G5 9局下再見安打 5 蔡豐安 兄弟象 2003/10/18 天母棒球場 總冠軍賽 G6 10局下再見安打（封王戰） 6 石志偉 La New熊 2006/10/21 澄清湖棒球場 總冠軍賽 G1 11局下再見安打 7 陳峰民 La New熊 2006/10/22 斗六棒球場 總冠軍賽 G2 9局下再見安打（連續兩場再見安） 8 陳致遠 兄弟象 2009/10/20 澄清湖棒球場 總冠軍賽 G3 10局下代打再見安打 9 陳冠任 兄弟象 2009/10/22 新莊棒球場 總冠軍賽 G5 10局下再見安打 10 王勝偉 中信兄弟 2015/10/20 新莊棒球場 總冠軍賽 G3 11局下再見安打（跨日大戰） 11 廖健富 Lamigo桃猿 2019/10/12 樂天桃園棒球場 總冠軍賽 G1 9局下代打再見安打 12 劉基鴻 味全龍 2023/11/04 天母棒球場 總冠軍賽 G1 14局下總冠軍賽史上首支「再見全壘打」

中職台灣大賽在台北大巨蛋點燃戰火，系列賽陷入落後的中信兄弟展現強大韌性，與味全龍鏖戰至延長賽第11局。中信兄弟靠著詹子賢在11局下半敲出關鍵再見安打，終場以5：4氣走味全龍，幫助兄弟延續系列賽，這也是台灣大賽歷史上的第14支再見安打。中信兄弟以及前身的兄弟象，過去有蔡豐安、陳致遠、陳冠任、王勝偉和等4名選手在台灣大賽敲過再見安打，詹子賢是第5人。這場比賽，雙方你來我往互不相讓。3局下中信兄弟張士綸敲出一壘安打進帳2分打點打破僵局；5局上味全龍吹起反攻號角，曾聖安擊出右外野深遠二壘安打送回2分扳平戰局，隨後李凱威補上中外野滾地一壘安打再添2分，味全龍單局攻下4分反超比數。落後的中信兄弟並未放棄，6局下宋晟睿適時敲出帶有2分打點的中外野安打，雙方戰成4：4平手。兩隊一路僵持進入延長賽，11局上味全龍雖攻佔二、三壘，但後援登板的菲力士力保不失；11局下味全龍換上終結者陳冠偉，中信兄弟曾頌恩率先選到四壞保送上壘並換上岳政華代跑，雖然王威晨與宋晟睿接連出局，但第6棒詹子賢頂住2出局壓力，一棒敲出致命再見安打結束比賽。隨著詹子賢的致勝一擊，台灣大賽史上第14支再見安打正式誕生。回顧中職總冠軍賽歷史，前13支再見安打的締造者皆是各時期的經典英雄，味全龍有洪正欽、陳金茂、劉基鴻等3人；興農牛有葉君璋、曾華偉2人；La New熊／Lamigo桃猿有廖健富、石志偉和陳峰民3人；兄弟象有蔡豐安、陳致遠、陳冠任、王勝偉和詹子賢