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2026年中華職棒台灣大賽今（21）日繼續在台北大巨蛋如火如荼的進行，已連3敗的中信兄弟終於在今日以5比4險勝味全龍。不過在比賽結束前，有粉絲捕捉到李丹妃在場邊拿著金鍊，像轉佛珠一樣閉著眼睛祈求中信兄弟拿下首勝，一旁的吉祥物「小翔」還一直教導她祈求的動作，李丹妃也緊閉雙眼的認真祈求，可愛模樣笑翻粉絲。李丹妃在今日現身台北大巨蛋，為中信兄弟應援。沒想到竟被捕捉她在場邊與小翔的互動，只見小翔叫李丹妃拿起手中的金鍊，教她像佛珠一樣轉，然後又將她另一隻手比出拜拜的手勢，李丹妃也跟著照做，求完想將金鍊給小翔，小翔卻又推給她叫她繼續，她只能繼續祈求動作，小翔還叫她閉起眼睛，李丹妃偷睜眼被發現又被小翔念，讓李丹妃之後一直閉著眼睛不敢睜，過一陣子才瞇著眼偷看小翔，發現小翔沒理她後直接一個飛踢過去，可愛模樣讓粉絲都笑翻。而李丹妃認真祈求也讓中信兄弟在本屆台灣大賽迎來首勝，以5比4打贏味全龍，粉絲也紛紛表示：「丹妃都這樣了，必須要贏」、「丹妃的祈求成真了，中信終於贏來首勝」、「丹妃也要當幸運女神了嗎？」、「恭喜中信兄弟，也恭喜丹妃許願成功。」這次的台灣大賽中，中信兄弟共有兩天主場，分別是20日、21日， 啦啦隊「Passion Sisters」PS女孩也派出人氣成員到場助陣，除了峮峮、短今、李丹妃、SAYA、JJUBI（朴善珠）外，君白、希希、凱蒂、貴貴、波波、晴兒、畇二、衣宸、曼容、妮可、沛婕、林可、莎莎、少鹽、波兒、維尼、芊芊、Wendy、珮含、容容、璇璇也都到場應援，邊荷律則因要在韓國照顧媽媽，所以無法參與應援。