賽後主帥平野惠一被問及張士綸、勝騎士與菲力士表現，兩度堅決立場不回答球員表現，他隨後露出自信微笑，「這場比賽沒有要談個人表現，就是靠全隊力量，把比賽贏下來。」

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平野惠一兩度拒談個人表現 強調是靠全隊力量

這場比賽沒有談個人表現，是靠全隊力量把比賽贏下來，我們聽到滿場觀眾大聲加油聲，給我們很大力量，電視機前的球迷，相信也很努力在為我們加油，球隊有把直到最後一刻都不放棄的精神，好好傳達給球迷們看。

很不好意思，剛剛有說過，今天不談個人

詹子賢效法兄弟主帥 被問勝騎士表現時回答：洋投都是S等級

我們洋投都是S等級，每一個投手上去都有安定感，球賽就是這樣，大家一起去完成它，投手守下來，打者努力打下分數。

中信兄弟今（21）日靠洋投勝騎士燃燒小宇宙、菲力士休息2天登板守住局面，搭配詹子賢延長11局再見安打，終場5：4擊敗味全龍，台灣大賽終於收下首勝，張士綸本場第三局率先敲安攻下2分，為中信兄弟台灣大賽首次攻下超過1分，賽後被問及此事，平野惠一表示，「接著平野惠一又被問到關於前2號先發洋投勝騎士、菲力士聯手吃下5.1局無失分，平野惠一再度堅決立場，拒談個人表現，「，是靠著全隊力量贏下來，這只是第一場，後續再以這樣的成員去打剩下3場，直到最後一個出局數前，我們都不會放棄。」本場敲出再見安打的詹子賢，則表示前幾場打擊狀況不錯，但運氣不好，賽前全隊有喊聲鼓勵，平野惠一希望大家創造奇蹟，「在怎麼做就是這樣了，只能往上爬，年輕選手也做得很好。」詹子賢隨後也被問到對於勝騎士表現，他也效法平野惠一拒談個人的「團隊論」，「詹子賢最後分享，儘管陷入0勝3敗劣勢，「但球隊氛圍一直以來都很好，年輕球員多，靠資深選手帶動他們，讓他們在球場上更有目標，不要怯場。」