中央氣象署表示，薔琵颱風已在昨（21）日晚間11時30分發布海上颱風警報，預估今（22）日中午過後也將發布陸上颱風警報，受外圍環流影響，北台灣、宜花越晚雨越大，明（23）日風雨對台灣影響最大，北部、東半部、台中山區有大雨或豪雨，北部山區甚至有豪雨等級以上雨勢。

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今天天氣：颱風外圍環流影響　越晚雨越大

10月22日今天的天氣，氣象署指出，東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面天氣較為不穩定，北部、東北部有短暫陣雨，尤其東北部、大臺北山區有局部大雨發生的機率，東部也有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

北部及東北部天氣較涼，桃園以北及宜蘭高溫約24、25度，新竹、苗栗26、27度，其他地區仍有30至33度，感受偏熱，請適時補充水分並請留意防曬，至於各地早晚低溫約22至25度。

▲薔琵颱風周五（10月23日）風雨對台灣影響最大，北部、東半部、台中山區有大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲薔琵颱風周五（10月23日）風雨對台灣影響最大，北部、東半部、台中山區有大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：宜蘭、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、高屏、花東、馬祖、金門、​​​​​
橘色提醒：雲嘉南

環境部提及，東北季風及颱風外圍環流影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南及花東沿海地區風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

▲東北季風增強，未來幾天各地早晚偏涼，早晚溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲東北季風增強，未來幾天各地早晚偏涼，早晚溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
明天天氣：周五、周六風雨最劇烈　北北基桃、宜花防豪雨

10月23日明天的天氣，周五至周六上半天薔琵颱風最靠近，北部、宜蘭有局部大雨、豪雨，其他地區降雨機率也會提高，東南部則有局部焚風發生；周六下半天颱風逐漸北上遠離，但北部仍有不定時陣雨，東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。

一周天氣：颱風遠離　光復節連假後期天氣回穩

氣象署提到，周日、下周一（10月25日至10月26日）颱風遠離，北部及東北部氣溫稍回升，桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，新竹以南地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。