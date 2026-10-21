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住警器不能只重視安裝率 王美惠要求內政部檢討

聚焦第一線深夜危勞性勤務津貼 王美惠盼起始基準時間提前

立法院內政委員會今（21）日進行內政部業務報告及質詢，立委王美惠針對住宅用火災警報器設置及維護情形，以及警消人員深夜危勞性勤務津貼等議題，提出質詢，要求落實住宅防火安全，並持續提升第一線執勤人員權益。王美惠指出，根據內政部統計，全國住宅住警器安裝率達99.17%，嘉義市更達99.40%，但在2024年火災死亡案件中，未安裝住警器或自動警報設備者占了72.11%。這兩項數據統計產生矛盾，請內政部檢討，住警器可能因設備老化、電池耗盡而失去功能，政府不能只重視安裝率，後續該如何協助定期檢查，確保設備真正發揮作用。對此內政部及消防署表示，會結合地方社福單位，協助民眾檢查及維護住警器。內政部長劉世芳則指出，目前已有約9至10個縣市訂定火災預防自治條例，建議嘉義市也可以參考相關作法，強化住宅防火安全。王美惠也關心警消相關人員的工作權益與保障，提及多次在立法院質詢，要求政府重視警消人員的勤務負擔與待遇。行政院已核定自明年1月起，將駐地內值班、備勤人員納入每小時100元的深夜危勞性勤務津貼，預計將有超過6萬8千人受益。王美惠肯定中央擴大照顧警察、消防、移民及空勤、海巡人員，也進一步建議，研議將津貼發放起始時間從凌晨0時提前，讓制度更符合實際生活的需求，保障第一線人員的權益。劉世芳感謝王美惠多次為警消爭取權益，並表示盼116年度總預算順利通過，讓津貼如期發放。警政署長張榮興則表示，將視明年實施情形，再研議提前發放的可行性。王美惠強調，住警器不只要裝設，更要確保災害時能夠真正救命。警、消、海巡、移民、空勤人員的辛苦，也需要實際的保障，希望中央能守護民眾安全，也照顧第一線執勤人員。