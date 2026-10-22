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中華職棒2026年台灣大賽第4戰今（21）日迎來生死對決，背水一戰的中信兄弟隊與味全龍隊一路纏鬥至延長賽第11局。在二壘有人的關鍵得點圈機會下，詹子賢面對龍隊終結者陳冠偉，大棒一揮掃出穿越防線的再見安打，一棒粉碎對手的橫掃美夢，助兄弟奪下系列賽首勝。敲出再見安打的詹子賢繞過一壘時神情極度淡定，反觀全隊隊友瘋狂衝進場內潑水慶祝，總教練平野惠一更激動地送給他「無尾熊抱」，形成有趣對比。此役退無可退的中信兄弟在前三戰吞下0勝3敗的絕對劣勢，第4戰雙方鏖戰至第11局下半，兄弟在二壘有人時輪到詹子賢打擊。面對味全龍救援主力陳冠偉，詹子賢頂住巨大壓力擊出致勝再見安打，終結長達11局的苦戰，強行將戰線延續至第5戰。成為全場大英雄的詹子賢，在踏過一壘時臉上毫無張揚之色，表情冷靜而淡定；但壓抑整場的兄弟休息室早已瞬間炸鍋，全體隊友帶著水瓶狂奔進場瘋狂潑水圍攻，總教練平野惠一更是按捺不住激動情緒，直接躍起整個人飛撲掛在詹子賢身上送上「無尾熊抱」，用最熱烈的方式宣洩壓力並感謝愛將力挽狂瀾。賽後獲選為單場MVP的詹子賢接受訪問時談到球隊賽前的心態調整，他平靜表示：「我們其實沒有退路了，賽前就是告訴自己盡全力、保持專注，並且好好享受這種高張力大賽的氛圍。隊上的年輕球員今天也做得很好。」除了詹子賢的一棒定江山，兄弟牛棚今日同樣居功厥偉，包含中繼長投4.1局無失分的洋投勝騎士、拆彈成功的呂彥青，以及最後關頭登板奪下勝投的菲力士，全體投手群展現強大韌性瓦解龍隊攻勢。面對連續4天在看台上聲嘶力竭力挺的百萬象迷，詹子賢感性向球迷喊話致謝：「除了感謝還是感謝！下一場希望看到更多人來到現場為我們加油，謝謝大家。」