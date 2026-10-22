月底速食優惠又一波！頂呱呱表示，今天10月22日推出 「呱呱包，包你滿足」優惠活動，3組呱呱包套餐下殺69折，最便宜139元！還有炸雞優惠加碼；漢堡王萬聖節開吃花生系列，花心搗蛋派對套餐最高現省68元一次整理。
頂呱呱：呱呱包套餐下殺69折！炸雞優惠加碼今開吃
頂呱呱表示，10月22日至10月26日連續5天，期間限定推出「呱呱包，包你滿足」優惠活動，3組套餐最便宜139元起、相當於最低下殺69折！全台門市（桃園機場／松山機場門市除外）、勇敢點（線上點餐）開賣：
◾️呱呱包午茶組：「呱呱包＋甜甜包＋地瓜薯條＋可樂M」特價139元（原價202元）。
◾️呱呱包雙入重量餐：「呱呱包2顆＋青花椒鹹酥雞＋甜甜包＋地瓜薯條＋可樂M」特價259元（原價376元）
◾️呱呱包分享組：「呱呱包4顆＋呱呱雞脆骨＋青花椒鹹酥雞＋甜甜包2顆＋地瓜薯條＋1.25L可樂」特價439元（原價631元）
活動期間凡購買任一「呱呱包，包你滿足」活動套餐，可享不限量加碼優惠：
◾️加購「辣味雞翅2入」特價75元（原價118元）
◾️加購「原味雞腿2入」特價89元（原價120元）
漢堡王：「花心搗蛋派對」套餐最高現省68元！
漢堡王迎接萬聖節向大食怪們下戰帖！即日起至11月8日推出「花心搗蛋派對」，主打濃郁香滑、帶有顆粒口感的花生醬，搭配豪邁肉量，罪惡美食快衝。全台門市（兒童樂園店／機場店／科技廠店除外）開吃：
◾️「美式花生重磅雙牛堡＋雞薯條＋中杯飲料」套餐289元
◾️「雙層花生安格斯牛肉堡＋雞薯條＋中杯飲料」套餐269元
◾️「美式花生雙層脆雞堡套＋雞薯條＋中杯飲料」套餐169元
提醒大家，實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。
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頂呱呱表示，10月22日至10月26日連續5天，期間限定推出「呱呱包，包你滿足」優惠活動，3組套餐最便宜139元起、相當於最低下殺69折！全台門市（桃園機場／松山機場門市除外）、勇敢點（線上點餐）開賣：
◾️呱呱包午茶組：「呱呱包＋甜甜包＋地瓜薯條＋可樂M」特價139元（原價202元）。
◾️呱呱包雙入重量餐：「呱呱包2顆＋青花椒鹹酥雞＋甜甜包＋地瓜薯條＋可樂M」特價259元（原價376元）
◾️呱呱包分享組：「呱呱包4顆＋呱呱雞脆骨＋青花椒鹹酥雞＋甜甜包2顆＋地瓜薯條＋1.25L可樂」特價439元（原價631元）
活動期間凡購買任一「呱呱包，包你滿足」活動套餐，可享不限量加碼優惠：
◾️加購「辣味雞翅2入」特價75元（原價118元）
◾️加購「原味雞腿2入」特價89元（原價120元）
漢堡王迎接萬聖節向大食怪們下戰帖！即日起至11月8日推出「花心搗蛋派對」，主打濃郁香滑、帶有顆粒口感的花生醬，搭配豪邁肉量，罪惡美食快衝。全台門市（兒童樂園店／機場店／科技廠店除外）開吃：
◾️「美式花生重磅雙牛堡＋雞薯條＋中杯飲料」套餐289元
◾️「雙層花生安格斯牛肉堡＋雞薯條＋中杯飲料」套餐269元
◾️「美式花生雙層脆雞堡套＋雞薯條＋中杯飲料」套餐169元
提醒大家，實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。