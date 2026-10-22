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頂呱呱：呱呱包套餐下殺69折！炸雞優惠加碼今開吃

活動期間凡購買任一「呱呱包，包你滿足」活動套餐，可享不限量加碼優惠：

▲頂呱呱「呱呱包套餐」優惠活動！加購炸雞也便宜。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

漢堡王：「花心搗蛋派對」套餐最高現省68元！

▲漢堡王「花心搗蛋派對」套餐最高現省68元。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

月底速食優惠又一波！頂呱呱表示，今天10月22日推出 「呱呱包，包你滿足」優惠活動，3組呱呱包套餐下殺69折，最便宜139元！還有炸雞優惠加碼；漢堡王萬聖節開吃花生系列，花心搗蛋派對套餐最高現省68元一次整理。頂呱呱表示，10月22日至10月26日連續5天，期間限定推出「呱呱包，包你滿足」優惠活動，3組套餐最便宜139元起、相當於最低下殺69折！全台門市（桃園機場／松山機場門市除外）、勇敢點（線上點餐）開賣：◾️呱呱包午茶組：（原價202元）。◾️呱呱包雙入重量餐：（原價376元）◾️呱呱包分享組：（原價631元）◾️加購（原價118元）◾️加購（原價120元）漢堡王迎接萬聖節向大食怪們下戰帖！即日起至11月8日推出「花心搗蛋派對」，主打濃郁香滑、帶有顆粒口感的花生醬，搭配豪邁肉量，罪惡美食快衝。全台門市（兒童樂園店／機場店／科技廠店除外）開吃：◾️提醒大家，實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。