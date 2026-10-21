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▲長者現場體驗智慧口腔照護科技，進一步了解自身口腔健康狀況。（圖／金屬中心提供）

因應高齡社會照護需求，金屬中心攜手屏東縣獅子鄉公所及智遊科技、元健大和、慧誠智醫3家業者，20日舉辦「健康樂齡・科技相伴｜獅子鄉銀髮科技健康日」。活動結合智慧護膝、聽力檢測、腦健康訓練及口腔照護4項科技應用，透過設備公益捐贈與現場體驗，將智慧健康科技帶進部落，支持長者在地安老。金屬中心長期投入智慧醫療與健康照護技術研發，並串聯業者推動研發成果落地應用，114年於屏東縣牡丹鄉累計提供3,205人次健康服務體驗。今年以獅子鄉為主要服務場域，並延伸至春日鄉及滿州鄉，透過與在地文化健康站合作，逐步擴大服務據點，讓更多長者能就近體驗與使用智慧健康設備。獅子鄉鄉長朱宏恩表示，照顧長輩除了提供健康服務，更要支持他們在熟悉的部落中維持自主生活。此次導入智慧健康科技，透過簡單易懂的互動體驗，協助長者了解自身行動、聽力及認知狀況，也讓照服員掌握長者的身體機能與照護需求。藉由及早留意日常生活中的機能變化，適時提供協助，有助於長者維持生活品質與原有步調。金屬中心副執行長武威宏表示，中心秉持「科技共好、公益原鄉」精神，運用科專成果串聯產業資源，將研發技術轉化為貼近在地需求的照護工具。其中，智遊科技的智慧護膝結合動作感測技術，可評估長者下肢功能與行動能力；元健大和的雲端測聽系統，協助了解雙耳聽力狀況及察覺潛在聽力問題；慧誠智醫則透過頭戴裝置與互動軟體，提供記憶力、注意力及反應力等認知訓練；金屬中心的智慧口腔照護技術，協助長者了解口腔健康狀況，提升預防保健意識。