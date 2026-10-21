中華職棒中信兄弟今（21）日在台灣大賽G4延長賽第11局以5：4氣走味全龍，將系列賽追成1勝3敗，成功將戰線延長至G5。此役兄弟贏球的關鍵，除了擊出再見安打的詹子賢，洋投勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士（Felix Pena）後援登板更是重要，兄弟主帥平野惠一直言，賽前已經預想最好跟最糟的結果，因此洋投後援登板是在規畫內。值得一提的是，這是兄弟隊史在台灣大賽第5次雙洋投後援出賽，但「雙先發型」洋投卻是頭一遭，寫下罕見隊史紀錄。

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勝騎士、非力士後援登板　寫兄弟隊史罕見紀錄

今日面臨「背水一戰」的兄弟，在投手戰力上毫無保留。先發投手鄭浩均前4局繳出無失分表現，卻在第5局出現「一局爆」狀況，單局失掉4分，兄弟緊急換上蔡齊哲控制住局面。6局上兄弟直接推出曾在G1先發的洋投勝騎士，中繼4.1局無失分，11局上又派出曾在G2先發的菲力士登板後援，最終靠著詹子賢的再見安打驚險贏下比賽。

勝騎士與菲力士此役接力登板，是兄弟隊史在台灣大賽第5次在同一場比賽有2位洋投後援出賽，但2名「先發型洋投」卻是頭一遭，寫下隊史在台灣大賽罕見紀錄。

▲ 中信兄弟洋投菲力士在台灣大賽G4中繼登板投球。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.22）
▲ 中信兄弟洋投菲力士在台灣大賽G4中繼登板投球。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.22）
雙洋投登板是計劃之內　平野惠一：「想過最糟的結果」

兄弟總教練平野惠一賽後直言，此役就是毫無保留，將陣中所有戰力全部都拿出來，但他強調，「我們絕對會小心的一件事情，就是不會為了贏球而讓選手受傷，所以不會勉強他們。」

被問到菲力士在延長賽登板是計畫內，還是被對手逼出來，平野坦言，「就是有準備讓他上場，畢竟我們都要先預想好最好跟最糟的結果，兩邊都要準備好。」

G3就準備好登板　勝騎士：「贏了才有明天」

此役後援4.1局無失分的勝騎士在賽後表示，他從G3就準備好後援登板，「所以今天無論在任何狀況下，我也隨時都做好登板的準備。今天是一場非常重要的比賽，我們一定要贏才能繼續。」勝騎士一路投到第10局一出局後被敲安才退場，他透露，「教練每局都會問我感覺如何，我都說還可以，所以就一局一局來，沒有設想過要幾局。」

勝騎士每完成1局投球，退場時全場象迷都高喊他的名字，而這些加油聲，勝騎士都有聽見，「球迷的歡呼聲，讓我更振奮、更有動力登板投球。」成為此役贏球隱形功臣，勝騎士說，「今天真的很開心最後拿下勝利，我們也非常需要這場勝利，會一起準備好下一場比賽。」

📍兄弟隊史在台灣大賽雙洋投同場後援紀錄

日期 比賽 洋投 洋投
2008年11月2日 G7 麥特 丹尼
2009年10月20日 G3 庫倫 麥特
2009年10月22日 G5 庫倫 麥特
2009年10月24日 G6 庫倫 麥特
2026年10月22日 G4 勝騎士 菲力士

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...